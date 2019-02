Sfida e marrëdhënieve tregëtare SHBA-Kinë

Kina planifikon të çojë përpara legjislacionin e ri gjatë takimeve të saj vjetore në kuadër të Asamblesë Popullore, që nis punimet javën e ardhshme. Ky hap i institucionit legjislativ ka për qëllim t’u japë një zgjidhje të shpejtë mosmarrëveshjeve tregtare me Uashingtonin.

Analistët thonë se Xi Jiping po përdor presionin amerikan si një justifikim për të nxitur agjendën e tij të reformave dhe të çajë rezistencën me të cilën po përballet nga një pjesë e Partisë Komuniste dhe ndërmarrjeve shtetërore.

"Por pa nxitjen e Donald Trump-it dhe administratës amerikane, reformat nuk do të ndodhnin kaq shpejt sa në dy muajt e fundit," thotë Sourabh Gupta, i institutit për studime kinezo-amerikane me bazë në Uashington.

"Nëse Kina nuk ndërmerr reforma strukturore, do të jetë e vështirë të arrihet ajo që quhet ëndra kineze dhe me siguri do të bjerë në kurthin e të ardhurave mesatare", thotë Hu Xingdou, profesor i ekonomisë në Institutin e Teknologjisë në Pekin.