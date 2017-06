Presidenti Trump rikthen kufizimet në marrëdhëniet me Kubën

Presidenti Donald Trump ishte sot në Majami të Floridës, ku shpalli planet për të shfuqizuar disa elementë të marrëveshjes historike SHBA-Kubë për normalizimin e marrëdhënieve që ndërmori paraardhësi i tij, Barack Obama pas më shumë se 50 vjetësh izolim të ishullit.

Zoti Trump foli në zonën e quajtur Havana e Vogël të Majamit, ku shumica e banorëve janë imigrantë kubanezë, që njihen për pikëpamjet e tyre të forta kundër Castrove dhe për politikë konservatore.

Presidenti u tha pjesëmarrësve se do të ekspozonte krimet e regjimit Castro në Kubë dhe tha se administrata e tij nuk “do të fshihej prej tyre, nuk do t’i justifikonte dhe nuk do t’i zbukuronte ato”.

Ai tha se përpjekjet e administratës së Presidentit Obama për të hapur marrëdhëniet me vendin-ishull, nuk bënë gjë tjetër përveçse pasuruan regjimin kubanez.

"Për këtë arsye, duke filluar që tani, unë po e anulloj marrëveshjen krejtësisht të njëanshme të administratës së kaluar me Kubën”, tha presidenti Trump.

Ai i bëri thirrje qeverisë kubaneze t’i jape fund keqtrajtimit të disidentëve, të lirojë të burgosrurit politikë dhe të lejojë liri politike dhe ekonomike.

Mbështetës të normalizimit të marrëdhënieve nga ish-Presidentit Obama, thanë se rikthimi i kufizimeve më të mëdha për udhëtimin dhe biznesin, do të kenë efekt të kundërt nga ai që synon zoti Trump.

Marrëdhëniet e rivendosura diplomatike, nuk do të preken nga masat e zotit Trump.