Në një klimë ndarjesh politike, 4 korriku i bashkon amerikanët

Amerikanët festojnë ditën e pavarësisë çdo vit më 4 korrik. Është një festë kombëtare çka do të thotë se shumë njerëz nuk shkojnë në punë. Në gjithë vendin ka aktivitete festive dhe në mbrëmje qielli xixëllon nga fishekzjarrët. Por si ndjehen njerëzit për ditëlindjen e vendit këtë vit dhe si kanë në plan ta festojnë?

Shëtitorja Kombëtare është e rrethuar me masa sigurie me rastin e 4 korrikut. Por spektakli më madhështor do të jetë në qiell.

Fishekzjarret të kujtojnë kohën kur amerikanët të bashkuar luftuan për pavarësinë e vendit të tyre të ri nga Britania. Por më pak se gjashtë muaj pasi President Donald Trump mori detyrën, politika dhe ndasitë janë në mendjet e shumë amerikanëve.

“Presidenti është shumë i ashpër dhe nuk shoh përpjekje për paqe mes dy partive: republikanëve dhe demokratëve”, thotë Marangely, një banore e Porto Rikos.

“Trumpi po punon prapa skenave. Dhe mendoj se po shtohen ata që i shohin gjërat pozitive që po ndodhin dhe shpresoj që pas disa vjetësh, vendi të jetë përsëri i bashkuar”, thotë Mike Repka nga Lancaster i Nju Jorkut.

“Të dyja palët po luftojnë. Gjëndja është e mirë për shumicën e amerikanëve”, thotë Mike nga Çikago.

Dita e Pavarësisë është një kremtim i ëndrrës amerikane.

“Unë besoj se parimet e një vendi të lirë janë ende të forta dhe mund të realizosh ëndrrat e tua, dhe nëse përpiqesh gjithmonë do të arrish atë që do. Kjo e bën këtë vend kaq të veçantë”, thotë Shekhar Botcha nga Nju Xhersi.

“Mendoj që ky vend në këtë moment është i madhërishëm. Ka paqe dhe njerëzit vërtet e duan jetën këtu”, thotë Gonn Nan Liang nga Konektikati.

“Po të shohësh sondazhet, njerëzit mendojnë se vendi nuk po shkon mirë, por po ta krahasosh me atë që po ndodh në pjesën tjetër të botës, atëherë e kupton që gjendja është e mirë”, thotë Ivo Atabe nga Virxhinia.

Mbi të gjitha, ditëlindja e Amerikës është një festë kombëtare dhe shumë vetë e konsiderojnë veten me fat që shijojnë një ditë pushimi.

“Nuk di ç’të them për gjithë Amerikën. E vetmja gjë që di, është se jam e lumtur që jam këtu, me ushqim të mrekullueshëm, në një vend të mrekullueshëm. Më pëlqejnë fishekzjarret, gjithë ato gjëra që kemi krijuar. Thjesht jam e lumtur që jam këtu”, thotë Tekwi Atabe, një i ri nga Virxhinia.

4 korriku këtu është një festë me paradë, banda muzikore dhe natyrisht … fishekzjarre.