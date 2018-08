I dënuari në Serbi emërohet në Gjykatën Kushtetuese në Kosovë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, emëroi të enjten pesë anëtarë të Gjykatës Kushtetuese nëntë anëtarëshe të Kosovës, në mesin e të cilëve edhe një gjykatës serb, për të cilin pohohet se ka ikur nga Serbia për të shmangur një dënim me heqje lirie nën akuzat për korrupsion.

Radomir Laban, në muajin maj kishte marrë votat e 71 deputetëve të parlamentit të Kosovës për të shërbyer në Gjykatën Kushtetuese si përfaqësues i komunitetit serb.

Organizatat për të drejtat e njeriut dhe përfaqësues të opozitës reaguan atëbotë ndaj vendimit të parlamentit, duke kërkuar verifikimin e të votuarit.

Atëbotë zyra e presidentit Thaçi tha se “për shkak të dyshimeve të ngritura për të kaluarën e z. Laban, Presidenti i Republikës se Kosovës nuk do ta bëj dekretimin e tij, derisa organet kompetente të sigurisë dhe drejtësisë nuk e bëjnë verifikimin e plotë”.

Nuk pati ndonjë shpjegim nga zyra e presidentit nëse kjo ka ndodhur, por emri i gjyqtarit vazhdon të jetë në listën e të kërkuarve nga Beogradi.

Sipas autoriteteve në Serbi, Radomir Laban, ish zyrtar i doganave, ishte dënuar në vitin 2012 me gjashtë vjet heqje lirie, si pjesë e një grupi prej shtatë doganierësh dhe dhjetë afaristësh të akuzuar për kontrabandë milionëshe.

Të gjithë ata ishin arrestuar në vitin 2006. Pas shpalljes së dënimit, Radomir Laban, i ishte shmangur dërgimit në burg duke ikur në Kosovë.

Vitin e kaluar një gjykatë në Kralevë në Serbi, kishte lëshuar një urdhër arresti, por zbatimi i tij në Kosovë është pamundësuar për shkak të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.

E kaluara e kandidatëve, kontrollohet nga agjencitë e sigurisë, por puna e tyre në raste të tilla është e vështirë për shkak të refuzimit të Serbisë që të bashkëpunojë me institucionet e Kosovës.

Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës dhe u është kundërvënë përpjekjeve për anëtarësimin e saj në Policinë Ndërkombëtare (INTERPOL).

Radomir Laban, ishte propozuar për postin e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese nga Lista Serbe, që është subjekti kryesor politik i serbëve të Kosovës. Zyrtarët e kësaj liste nuk e kanë komentuar situatën e krijuar pas votimit, që nxori në shesh edhe të kaluarën e të propozuarit të tyre.

Emërimi i sotëm nga presidenti Thaçi nxiti reagimin e lëvizjes Vetëvendosje në opozitë e cila tha se "rehabilitimi i një personi me të kaluar kriminale në institucionin më të lartë kushtetues, përveç që e degradon edhe më tej cilësinë e këtij institucioni, i katandisur si mos më keq për shkak të ndërhyrjeve dhe presioneve, ka për qëllim kryesor legjitimimin e “Zajednicës” (emri ne gjuhen serbe per asociacionin e komunave me shumicë serbe) dhe projekteve tjera të dëmshme. Ne nuk do ta lejojmë këtë dhe do të shohim gjitha mundësitë për zhbërjen e këtij dëmi", thuhet mes tjerash në reagimin e kësaj lëvizjeje.