Dita e dytë e marrjes në pyetje e ish pjesëtarëve të UÇK-së në Hagë

Për të dytën ditë me radhë në Hagë po vazhdon marrja në pyetje e ish komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Rrustem Mustafa. Një ditë më herët ai u mor në pyetje për shtatë orë me radhë

Rrustem Mustafa, është i pari që u paraqit në prokurorinë e posaçme për krime lufte në Hagë, për t’u marrë në pyetje me çka edhe filloi puna konkrete e këtij institucioni.

Zoti Mustafa i njohur me emrin e luftës i komandant Remi, drejtonte Zonën Operative të Llapit, një rajon në veri të Prishtinës gjatë luftës në Kosovë. As ai e as avokati i tij, Arianit Koci, nuk folën pas marrjes në pyetje një ditë më parë dhe as para fillimit të intervistimit të sotëm.

Të mërkruën ndërkaq, pritet të fillojë marrja në pyetje e Sami Lushtakut, ish komandant i Zonës Operative të Drenicës gjatë luftës në Kosovë dhe intervista do të zhvillohen edhe më një numër ish pjesëtarësh të Ushtrisë Çlirimtare.

Në mesin e atyre që kanë marrë ftesë është edhe Remzi Shala, i njohur me emrin e luftës si “Molla e kuqe”, i cili u ka thënë medieve lokale se nuk do të paraqitet në intervistë meqë nuk i beson Gjykatës së Posaçme që do të trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë.

Në fillim të muajit gusht të vitit 2015, parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash ligjin për Gjykatën e Posaçme, që me emrat dhomat e specializuara, do të veprojë në Hagë, nën ligjet e Kosovës dhe me prokurorë e gjykatës ndërkombëtarë.

Ideja për themelimin e gjykatës pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës, Dick Martty, për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në krime të luftës.

Në korrik të vitit 2014, ish prokurori i Posaçëm i Bashkimit Evropian, që ishte ngarkuar me hetimin e këtyre pretendimeve, Clint Ëilliamson, tha se nuk kishte prova për trafikim organesh por kishte prova për përfshirje të zyrtarëve të lartë të UÇK-së në krime kundër njerëzimit

Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta ne Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998 1999 që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s, njëzet vjet më parë.

Të ftuarit thanë se janë të gatshëm të përballen me drejtësinë dhe të bindur se përballja do të dëshmojë pastërtinë e luftës së shqiptarëve të Kosovës. Një bindje të tillë e ritheksuan edhe udhëheqësit më të lartë të Kosovës, të cilët takuan të ftuarit para se të niseshin për në Hagë.

Më 22 dhjetor të vitit 2017, një grup deputetësh hodhi nismën për shfuqizimin e Gjykatës së Posaçme, duke sfiduar marrëdhëniet e Kosovës me aleatët e saj kryesor që paralajmëruan për pasoja të rënda nëse ndodhë shfuqizimi i saj.

Në fillim të muajit shkurt të vitit 2018, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës të gjetur nën trysni politike, thanë se “gjykata nuk do të shfuqizohet”

Prokuroria e posaçme nuk ka komentuar deri tash intervistimin e ish pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Zyrtarët e saj nuk pranuan të flasin as për cilësinë në të cilën janë dërguar ftesat për marrje në pyetje, nëse të ftuarit janë dëshmitarë apo të dyshuar, në gjë që ka nxitur po ashtu reagime të organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë por edhe ekspertëve të drejtësisë.

Po ashtu as emrat e atyre që janë ftuar nuk janë konfirmuar nga prokuroria e cila tash për tash vepron përkohësisht në një ndërtese në Hagë në pritje të rinovimit të ndërtesës së Gjykatës së Posaçme, e cila do të jenë në ish selinë e policisë Evropiane, EUROPOL.