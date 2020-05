Kosovë: Gjykata Kushtetuese do të trajtojë me përparësi dekretin për mandatarin e ri

Gjykata Kushtetuese e Kosovës tha të shtunën se do të shqyrtojë me urgjencë kërkesën e lëvizjes Vetëvendosje për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit të presidentit Hashim Thaçi që i propozon parlamentit të Kosovës, Avdullah Hotin nga Lidhja Demokratike mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës.

Lëvizja Vetëvendosje kërkoi nga Gjykata edhe vendosjen e masës së përkohshme për pezullimin e zbatimit të dekretit.

Gjykata tha se me qëllim të “shqyrtimit urgjent dhe gjithëpërfshirës të kërkesës”, u ka nisur letra të gjitha palëve të interesit që deri të premten në mesditë t’i dorëzojnë “komentet përkitazi me kërkesën për caktim të masës së përkohshme”.

Ndërsa “komentet përkitazi me meritat e kërkesës”, t’i dorëzojnë në Gjykatë deri më 8 maj.

“Gjykata Kushtetuese është e përkushtuar që në përputhje me përgjegjësitë dhe me funksionin e saj kushtetues, këtë lëndë ta trajtojë me urgjencë dhe prioritet”, thuhet në një njoftim të kësaj gjykate.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nënshkroi të enjten dekretin për mandatarin e ri dhe menjëherë pas kësaj Lidhja Demokratike kërkoi që seanca për votimin e kabinetit të ri të mbahet të shtunën.

Kjo parti e cila nënshkroi marrëveshje me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe partitë e pakicave kombëtare, është shprehur e bindur se ka siguruar votat e mjaftueshme për miratimin e kabinetit të ri.

Procesi kundërshtohet nga lëvizja Vetëvendosje e cila kërkon zgjedhje të reja pas pandemisë së koronavirusit dhe e dërgoi çështjen në Gjykatën Kushtetuese.

Presidenti Thaçi mbështeti dekretin e tij në nenin 95 të Kushtetutës së Kosovës në të cilin thuhet pos tjerash që “nëse Kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera, posti i tij/saj mbetet i lirë, Qeveria bie, dhe Presidenti i Republikës së Kosovës, në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në Kuvend, mandaton kandidatin e ri, për të formuar Qeverinë”.

Ndërsa lëvizja Vetëvendosje kërkon që të veprohet sipas nenit 82 të Kushtetutës, sipas të cilit “Kuvendi mund të shpërndahet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të Qeverisë”.

Mocioni i mosbesimit i paraqitur nga Lidhja Demokratike u miratua me 25 mars në parlamentin e Kosovës duke e lënë vendin me qeveri në detyrë në mes të përballjes me pandeminë e koronavirusit.