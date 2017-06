Sonte pritet miratimi i kabinetit qeveritar të Maqedonisë

Sonte pritet të miratohet kabineti qeveritar i Maqedonisë. Shumica parlamentare, pas pesë muajsh arriti të zhbllokojë pengesat në parlament që kishte paraqitur partia VMRO-DPMNE e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski.

Kryeministri i mandatuar Zoran Zaev pritet të mbajë një fjalë përmbyllëse para ligjvënësve, rreth mesnatës, para se të votohet kabineti i tij. Para tij pritet të flasë drejtuesi opozitar Gruevski.

Seanca parlamentare që filloi dje dhe po vazhdon edhe sot, është përshkuar me mjaft kritika midis opozitës së re dhe partive që do të marrin pushtetin, ndërsa deputetët social-demokratë gjatë paraqitjeve nuk kanë lënë pa folur për ngjarjet e dhunshme në parlament para një muaji.

Qeveria e zotit Zaev do të ketë njëzetë e gjashtë ministra, prej tyre gjashtë pa portofol. Zaev ka premtuar se do t’i përkushtohet rritjes ekonomike, reformave në drejtësi dhe integrimit në Bashkimin Evropian dhe në Nato.

Shumica e re e përbërë nga Lidhja Spcial Demokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët kanë së bashku 62 vota në parlament. Qeveria miratohet me shumicën e thjeshtë ose 61 vota nga 120 sa ka parlamenti i Maqedonisë.

Me formimin e qeverisë së re do t'i jepet fund pushtetit gati njëmbëdhjetë vjeçar të VMRO-DPMNE-së me prirje nacionaliste.