Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria përballen me shtyrje të reja në shpresat për t'iu bashkuar BE-së

Shumica e qeverive të Bashkimit Evropian të udhëhequra nga Italia, kërkuan të martën në Luksemburg mbajtjen e premtimit për të hapur bisedimet e anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, të cilat përballen me shtyrje të mëtejshme në shpresat për t'iu bashkuar bllokut.

Por, pavarësisht rekomandimit të Komisionit Evropian më 29 maj që të nisnin bisedimet me këto dy vende të Ballkanit Perëndimor, parlamenti i Gjermanisë e ka shtyrë marrjen e çdo vendimi deri në shtator ndërsa dhoma e ulët e parlamentit holandez ka hedhur poshtë hapjen e negociatave me Shqipërinë.

Duke folur përpara një takimi që mbahet pothuajse një vit pas ditës kur BE pezulloi papritur një vendim për hapjen e bisedimeve me dy vendet, ministri gjerman për çështjet e Bashkimit Evropian, Michael Roth, tha se nëse vendi i tij ka pranuar në parim hapjen e negociatave, Bundestagu ka patur “deri më tani shumë pak kohë për t'u marrë si duhet me raportin.”

Një zhvillim tjetër që po e ndërlikon më tej çështjen është se Qiproja ka kërcënuar t’i vërë veton çdo marrëveshjeje, nëse BE-ja nuk përballet me Turqinë lidhur me shpimet në ujërat territoriale qipriote në Mesdhe.

Ministri i Jashtëm italian Enzo Moavero tha se ministrat e jashtëm të bllokut tashmë kanë rënë dakord se në përgjigje të kërkesës së Qipros duhet të merren 'masa të mjaftueshme’, por që mbeten 'për t'u shqyrtuar’.

Ministri i jashtëm rumun George Ciamba tha se angazhimi në bisedimet me Maqedoninë e Veriut mund të përmirësonte qëndrueshmërinë e rajonit, gjë që ai tha se do të ishte 'në interesin strategjik të Bashkimit'.

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kishin shpresuar që ministrat e BE-së do t’u jepnin atyre dritën e gjelbër në takimin e Luksemburgut. Kjo do të hapte rrugën e miratimit nga krerët e Bashkimit Evropian në një takim të nivelit të lartë në Bruksel të enjten.