Popullaritet në rënie i Angela Merkelit në Bavari

Që nga viti 1966, Bashkimi konservator Social Kristian i Gjermanisë ka qenë partia më e madhe e Bavarisë, por të dielën, kjo periudhë e gjatë mori fund kur votuesit e zhgënjyer me prirjet e këtij bashkimi drejt të djathtës ekstreme kaluan në Partinë e Gjelbër.



Bashkimi Social Kristian, ose CSU, parti motër bavareze e Bashkimit Kristian Demokrat ose CDU i Angela Merkelit, ka mbizotëruar politikën në Bavari që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. Për vetëm tre vjet në shtatë dekadat e fundit, CSU nuk ka qene partia më e madhe në parlamentin e Bavarisë.



Edhe pse rënia e saj në sondazhet shtetërore të së dielës ishte parashikuar gjerësisht, shkalla e humbjeve masive do të ndikojë qeverinë e koalicionit Merkel në Berlin, thonë analistët.



Rezultatet paraprake i dhanë CSU vetëm 37.2 përqind të votave, nga 47.7 përqind në vitin 2013.



Duke shtuar shqetësimet e zonjës Merkel, edhe partneri tjetër i koalicionit, Partia Social Demokrate e majtë, ose SPD, u ballafaqua gjithashtu me një goditje masive të dielën. Pjesa e e saj e votave në Bavari u përgjysmua nga 20.6 për qind në vitin 2013 në vetëm 10 për qind, rezultati më i keq për partinë në këtë shtet që nga vitet 1930, duke shënuar një rënie të zymtë e SPD-së në nivel kombëtar.