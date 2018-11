Nacionalizmi populist në Evropë dhe Amerikë

Duke dështuar të ballafaqohen me alarmimin e hershëm publik, partitë tradicionale politike lejuan që të dyja çështjet të bëhen helmuese dhe të krijojnë mosbesim të gjerë ndaj elitave të stabilizuara, thonë autorët e librit.



Politikanët tradicionalë, sidomos të qendrës së majtë, nuk do të ndjehen mirë kur të lexojnë librin analitik të mbushur me fakte “Populizmi Kombëtar: Revolta kundër Demokracisë Liberale”, nga akademikët britanikë Matthew Goodwin dhe Roger Eatwell, botuar vetëm disa javë përpara zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA.



Autorët, një sociolog dhe një historian, argumentojnë se populizmi kombëtar do të jetë i pranishëm për një kohë të gjatë dhe se revoltat populiste në Evropë "nuk u shfaqën sa hap e mbyll sytë". Ata e hedhin poshtë idenë se nacionalizmi populist është anomali, ose thjesht një reagim ndaj krizës financiare që shpërtheu në vitin 2008, dhe masave shtrënguese që pasuan ose krizës së refugjatëve që ka përfshirë Evropën që nga viti 2014.

Përkundrazi, sipas tyre nacionalizmi populist është "një ideologji e rrënjosur në rryma shumë të thella dhe afatgjata që kanë gëluar nën sipërfaqen e demokracive tona dhe janë konsoliduar për dekada të tëra”.



Argumenti i autorëve Eatwell dhe Goodwin për qëndrueshmërinë e nacionalizmit populist - që presidenti i SHBA-së, Donald Trump, zëvendëskryeministri italian Matteo Salvini dhe kryeministri hungarez Viktor Orban janë 'normalja e re’ - duket se është mbështetur në një farë mase nga zgjedhjet të martës së shkuar në SHBA , rezultatet e të cilave, thonë shumë analistë, ishin të përziera.

​E ashtuquajtura “vala blu” u riktheu demokratëve kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve, por në këto zgjedhje pati gjithashtu një "valë të kuqe", që u dha mundësinë republikanëve të forcojnë kontrollin e tyre në Senat.

Që nga viti 2016, në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara janë botuar shumë libra dhe studime mbi fuqizimin e nacionalizmit populist, por pak kanë gëzuar një vëmendje aq të menjëhershme sa libri i autorëve Eatwell dhe Goodwin. Vetëm në dy javët e para të botimit, libri arriti të renditet në listën e 10 librave më të shitur në gazetën më të madhe britanike Sunday Times.