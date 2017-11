Sulm vetëvrasës në Nigeri, dhjetëra të vrarë

Një sulm vetëvrasës me bombë të martën në mëngjes në një xhami në Nigerinë verilindore shkaktoi të paktën 50 të vrarë.

Sulmi ndodhi, ndërsa njerëzit po shkonin për lutjet e mëngjesit në xhaminë e qytetit Mubi, në shtetin nigerian të Adamavës.

Askush nuk mori përgjegjësinë e menjëhershme për sulmin, që i ngjan sulmeve vdekjeprurëse të mëparshme, të kryera nga grupi militant Boko Haram.

Ky grup pa vrarë më tepër se 20,000 njerëz në tetë vitet e kryengritjes kundër qeverisë nigeriane, me synim krijimin e një shteti me ligje të rrepta islamike në veriun e Nigerisë, me shumicën e banorëve myslimanë.