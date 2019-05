Koreja e Veriut lëshon dy raketa me rreze të shkurtër veprimi

Koreja e Veriut ka lëshuar ato çfarë duket të jenë dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi, njoftoi të enjten ushtria e Koresë së Jugut. Kjo është hera e dytë brenda një jave që Pheniani kryen prova me raketa.

Sipas Qendrës për Studime Strategjike e Ndërkombëtare “Përtej Programit Paralel”, në këtë provincë ndodhet një bazë raketash balistike me rreze të mesme veprimi (Nodong).

Zyra e Presidentit të Koresë së Jugut shprehu shqetësim rreth lëshimit të raketave të cilat duket të jenë me rreze të shkurtër veprimi. Ai shtoi se kjo nuk ndihmon në zgjidhjen e tensioneve ushtarake ndër-koreane.

Të shtunën Pheniani kreu prova me atë që sipas ekspertëve ishte si një raketë balistike me rreze të shkurtër veprimi. Kim Jong Un-i nuk kishte kryer prova me raketa që nga nëntori i vitit 2017.