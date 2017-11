Në zgjedhjet vendore në Tuz të Malësisë, me shumicë shqiptare, të cilat do të mbahen me 26 nëntor, partitë e spektrit politik shqiptar garojnë të ndara në tre lista zgjedhore. Këto janë zgjedhjet vendore që mbahen për të katërtën herë. Tre herë u mbajtën si Komunë Urbane në kuadër të kryeqytetit të Podgoricës, ndërkohë që zgjedhjet e nëntorit do të jenë të parat që zhvillohen si komunë e plotë e Malësisë.