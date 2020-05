Pandemia: Kompanitë e SHBA shkurtuan 20.2 milion vende pune në prill

Sipas të dhënave të publikuara të enjten nga Departamenti amerikan i Punës, numri i kërkesave për kompensim papunësie ra në nivelin 3.17 milion gjatë javës së kaluar, por megjithatë shihet si mjaft i lartë.

Deri tani, 30.3 milion punëtorë në SHBA kanë bërë kërkesa për pagesë papunësie që nga fillimi i mbylljes së ekonomisë për shkak të koronavirusit.

Ekonomia amerikane, më e madhja në botë, po shënon rënie të shpejtë përballë pandemisë së koronavirusit, sipas një raporti të ri që tregon se kompanitë amerikane shkurtuan 20.2 milion vende pune në muajin prill.

Instituti i Studimeve ADP tha se humbjet e vendeve të punës në prill ishin më të mëdhatë në 18 vitet e fundit dhe dyfishi i rekordit më të ulët mujor të vendosur në shkurt 2009, gjatë recesionit të madh.

Instituti tha se kompanitë e vogla, të mesme dhe të mëdha shkurtuan miliona vende pune.

Presidenti Donald Trump po bën thirrje për rihapjen sa më shpejt të bizneseve duke pohuar njëkohësisht se numri i viktimave nga koronavirusi do të rritet ndërkohë që njerëzit do të jenë në kontakt më të afërt me njëri-tjetrin në vendin e punës.

Numri i konfirmuarve me koronavirus në SHBA është tani 1 milion e 228 mijë, me më shumë se 73 mijë e 400 të vdekur.