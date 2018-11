SHBA nuk ka ende provat e mjaftueshme për sanksione ndaj sauditëve

Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se do të duhen edhe "disa javë" përpara se Shtetet e Bashkuara të kenë prova të mjaftueshme për të vendosur sanksione ndaj personave përgjegjës për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi.

Jamal Khashoggi u vra sapo hyri në konsullatën saudite në Stamboll muajin e kaluar ku do të merrte një dokument që i duhej për t’u martuar me të fejuarën e tij me shtetësi turke.