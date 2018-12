Pompeo: SHBA ende po heton vrasjen e Jamal Khashoggit

Sekretari i Shtetit Mike Pompeo tha të mërkurën se autoritetet amerikane po vazhdojnë hetimet rreth vrasjes së gazetarit disident Jamal Khashoggi brenda konsullatës së Riadit në Stamboll.

Diplomati më i lartë amerikan tha për rrjetin televiziv “Fox News” se Shtetet e Bashkuara do t’i vendosin përpara përgjegjësisë fajtorët për vdekjen e tij, duke vënë në dukje se kanë vendosur tashmë sanksione ndaj 17 agjentëve sauditë që besohet të jenë përgjegjës për ngjarjen.

Zoti Pompeo e quajti vrasjen e Jamal Khashoggi-it "një incident tragjik" dhe "diçka të papranueshme për SHBA-në".

Megjithatë ai i bëri jehonë qëndrimit të Presidentit Donald Trump në mbështetje të Princit të Kurorës saudite Mohammed bin Salman edhe pse Agjencia Qendrore amerikane e Zbulimit ka arritur në përfundimin se sundimtari de facto saudit, qëndron pas vrasjes së gazetarit.

Muajin e kaluar zoti Trump tha se "krimi kundër Jamal Khashoggi-t ishte një gjë e tmerrshme dhe që SHBA nuk e pranon." Por ai shtoi se "Shtetet e Bashkuara synojnë të mbeten një partner i palëkundur i Arabisë Saudite me qëllimin për të garantuar interesat amerikane, izraelite dhe të të gjithë partnerëve të tjerë në rajon".

Zoti Trump tha se "mundet që princi i kurorës të ketë patur dijeni për këtë ngjarje tragjike” por siç tha ai “ndoshta ai e bëri dhe ndoshta jo”, duke iu referuar vrasjes së gazetarit.

Në një seancë me dyer të mbyllura të mërkurën drejtoresha e CIA-s Gina Haspel informoi udhëheqësit e Dhomës së Përfaqësuesve mbi gjetjet e agjencisë lidhur me hetimet për Jamal Khashoggi-n, ashtu sikurse bëri një javë më parë me udhëheqësit e Senatit.

Disa senatorët kryesorë republikanë janë shprehur kundër qëndrimit të zotit Trump i cili kundërshton përfshirjen e princit të kurorës në vrasjen e gazetarit. Ata kanë kërkuar sanksione kundër Riadit dhe një ndërprerje të mbështetjes amerikane ndaj Arabisë Saudite për luftën në Jemen.