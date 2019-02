Scott: Serbia në anën e gabuar të historisë

Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, tha të mërkurën se Serbia është në anën e gabuar të historisë, duke reaguar ndaj pritjes që ju bë në Beograd zëvendësministrit të Jashtëm të Venezuelës, Ivan Gil.

“Populli i Venezuelës po përjeton urinë nën sundimin e paligjshëm të një regjimi diktatorial. Më shumë se 50 vende të Amerikës Latine, Amerikës Veriore dhe Evropës Perëndimore janë vënë përkrah popullit të Venezuelës dhe presidentit të përkohshëm Guaido. Serbia është në anën e gabuar të historisë”, shkroi ambasadori amerikan Kyle Scott në rrjetin social twitter.

Zëvendësministri i Jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, u prit të martën në Beograd nga shefi i diplomacisë serbe Ivica Daçiç. Serbia nuk e ka njohur udhëheqësin opozitar Juan Guaido si president të përkohshëm në Venezuelë.

Beogradi zyrtar ka thënë se nuk do të ndryshojë qëndrimin në lidhje me krizën në Venezuelë. Serbia ka thënë se Venezuela e kishte mbështetur atë vend ndërkombëtarisht në pretendimet e saj ndaj Kosovës e cila shpalli pavarësinë saj më 17 shkurt të vitit 2008, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian.