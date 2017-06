SHBA: Prokurori i Përgjithshëm dëshmon në Komisionin e Senatit

Prokurori i Përgjithshëm Jeff Sessions dëshmon sot në një seancë të hapur para komisionit të Senatit që heton lidhjet e dyshuara mes zyrtarëve të fushatës presidenciale të Donald Trumpit dhe ndërhyrjes së Kremlinit në zgjedhje. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Peter Heinlein njofton se zoti Sessions do të shpjegojë se pse u tërhoq nga hetimi për bashkëpunimin e mundshëm. Por senatorët kanë edhe pyetje të tjera.

Zoti Sessions, që ka qenë senator për 20 vjet, kërkoi vetë të dëshmonte para Komisionit të Zbulimit pasi ish drejtori i FBI-së James Comey, la të kuptohej në seancën e tij javën e kaluar se mund të ketë pasur më shumë se një arsye që Prokurori i Përgjithshëm vendosi të tërhiqej nga drejtimi i hetimit për Rusinë.

"Ishte shumë afër këtyre çështjeve dhe ishte e pashmangshme që do të tërhiqej, për shumë arsye. Ne gjithashtu ishim në dijeni të disa fakteve që nuk mund t’i diskutoj në seancë të hapur dhe që do ta bënin problematik vazhdimin e angazhimit të tij në një hetim të lidhur me Rusinë."

Zoti Sessions e shmangu veten nga hetimi për Rusinë në Mars pasi u zbulua se kishte pasur disa takime me ambasadorin e Moskës në Uashington gjatë fushatës presidenciale.

Megjithatë paraqitja e tij para Komisionit të Zbulimit e ekspozon atë ndaj pyetjeve të tjera lidhur me bashkëpunimin e mundshëm mes bashkëpunëtorëve të zotit Trump dhe Rusisë, si edhe për rolin e tij në shkarkimin e zotit Comey në një kohë kur drejtori i FBI-së drejtonte hetimin për Rusinë.

Senatori Chris van Hollen i tha Zërit të Amerikës se ligjvënësit duan të dinë nëse kishte pasur ndonjë përpjekje për të penguar hetimin.

"Çdo amerikan duhet të jetë i shqetësuar nga fakti se presidenti kapërceu një kufi ku çështja e ndërhyrjes politike në një hetim ishte e qartë”.

Sekretari i Shtypit, Sean Spicer tha dje vetëm se presidenti është “në dijeni të faktit” që zoti Sessions do të dëshmojë dhe se ai pret me padurim fundit e hetimit për ndërhyrjen e Rusisë, që siç tha ai ka tërhequr vëmendjen nga çështjet e tjera.

"Presidenti u shpreh qartë javën e kaluar se dëshiron që kjo çështje të mbyllet sa më shpejt, se nuk ka pasur bashkëpunim. Ai do që hetimi të përfundojë sa më parë, që të mund të vazhdojë të punojë për popullin amerikan”.

Përmes Twitterit, zoti Trump i quajti ato që tha zoti Comey “deklarata të rreme dhe gënjeshtra” dhe tha se ato që kishte thënë ish-drejtori i FBI-së e shfajësonin presidentin.

Ai u tha gazetarëve se do të ishte “100 për qind i gatshëm” të dëshmonte nën betim për bisedat private me zotin Comey, që janë kthyer në një nga çështjet e hetimit.