SHBA, vazhdon trysnia për hapjen e ekonomisë

Në SHBA, grupet konservatore që këshillojnë Shtëpinë e Bardhë kanë publikuar një numër planesh për rihapjen ekonomike të vendit me një temë të përbashkët: Amerikanët duhet të kthehen në punë menjëherë, për të ndalur dëmin ekonomik dhe shoqëror që po sjellin bllokimet e zgjatura.

Edhe përgjigjja e administratës Trump ndaj koronavirusit vërtitet rreth të njëjtit mesazh: nevojës për një rihapje të shpejtë. Shtëpia e Bardhë nuk i zgjati udhëzimet federale për distancimin fizik që skadonin më 30 prill dhe Presidenti Donald Trump pritet të shkojë në shtetin e Arizonës javën tjetër, pas një muaji pa udhëtime jashtë Uashingtonit.

Virusi i ka infektuar shtetet amerikane në mënyrë të pabarabartë, prandaj disa nga qeveritë shtetërore dhe lokale po hapin qendra tregtare, kinema dhe floktore ndërsa shtete të tjera vazhdojnë zbatimin e udhëzimeve të qëndrimit në shtëpi.

Si Shtëpia e Bardhë ashtu edhe grupet këshilluese megjithatë nuk kanë plane të hollësishme dhe të centralizuara për testimin dhe frenimin e virusit, që shumë zyrtarë shëndetësorë, historianë dhe ekonomistë thonë se janë të nevojshme për të shmangur një rritje të re të infeksioneve dhe një dëm ekonomik afatgjatë.

Një studim i Universitetit të Harvardit botuar javën e kaluar argumenton se 5 milion teste në ditë që mund të arrihen rreth fillimit të qershorit do të ishin të nevojshme për të garantuar një "rihapje të sigurt sociale".

Testimet do të duhet të arrijnë në 20 milion në ditë për të rimëkëmbur plotësisht ekonominë, thonë studiuesit.

Ndërsa Presidenti Trump ka thënë se kjo shifër do të arrihet "shumë shpejt, zyrtari i tij i lartë për testimet e koronavirusit, Ndihmës Sekretari i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore Brett Giroir, tha për revistën Time se nuk ekziston "absolutisht asnjë mënyrë në Tokë, në këtë planet apo në ndonjë planet tjetër, që ne të mund të bëjmë 20 milion testime në ditë, qoftë edhe 5 milion në ditë.”

Aktualisht në Shtetet e Bashkuara ka më shumë se 1,1 milion të infektuar ndërsa totali i testimeve është 6.5 milion.

SHTETET FILLOJNË TË DALIN NGA MBYLLJA

Në rreth gjysmën e shteteve amerikane, duke filluar me Teksasin dhe Xhorxhian, njerëzit kanë filluar të dalin nga mbyllja, ndërsa Kalifornia dhe Nju Jorku po e mbajnë në fuqi mbylljen e bizneseve dhe dhe kufizimet e tjera për koronavirusin.

Teksasi filloi një rihapje me faza të bizneseve. Restorantet, dyqanet e shitjeve me pakicë dhe qendrat tregtare janë lejuar të hapen me kapacitet 25 për qind.

Një fazë e dytë është planifikuar për 18 maj nëse nivelet e infeksionit vazhdojnë të bien.

Të dhënat e Departamentit amerikan të Punës këtë javë treguan se rreth 30 milion amerikanë kanë kërkuar pagesë papunësie që nga 21 marsi.

Presidenti Donald Trump, i cili ishte i mbyllur në Shtëpinë e Bardhë me javë të tëra, shkoi të martën me helikopter në vendpushimin presidencial Camp David, për një fundjavë larg Uashingtonit.

Ai u tha gazetarëve se do të praktikonte distancimin fizik dhe se planifikonte një fundjavë pune që do të përfshinte telefonata me udhëheqës të huaj.