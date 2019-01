Shkodër: Nismë për përfshirjen e të rinjve në aktivizëm

Me shume se 100 te rinj po marrin pjese ne nje veprimtarinë “Made in Shkodra”, organizuar nga PNUD dhe ambasada britanike ne Tirane me synim perfshirjen e te rinjve, me idete dhe nismat e tyre, ne krijimin e nje qyteti sa me miqesor. Vitet e fundit shume te rinje po largohen jashte vendit per shkak se nuk gjejne mundesi punesimi dhe as hapsire per te shfaqur idete dhe nismat e tyre. Veprimtari te ngjashme po zhvillohen edhe ne qytete te tjera te Shqiperise. Korrespondenti I Zerit te Amerikes, Pellumb Sulo, pergatiti kroniken: