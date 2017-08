Problemet e pronësisë mbi tokën në Shqipëri

Pas vitit 1991 pjesa më e madhe e familjeve në zonën veriore të Shqipërisë, me ndërrimin e sistemit, u rikthyen në pronat e tyre, duke shpërfillur ligjin e ri të parlamentit pluralist të vendit për ndarjen e re të tokës bujqësore. Kjo ka bërë që këto familje të mos pajisen me çertifikatën e pronësisë, gjë që, sipas autoriteteve vendore, është shoqëruar me probleme serioze, deri në konflikte mes banorëve, por edhe brenda së njëjtës familje.