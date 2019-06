Thaçi e Vuçiç në Forumin e Bratislavës

Haradinaj: Qartësi për procesin e bisedimeve - pastaj pezullim tarifash

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha të premten në Prishtinë pas kthimit nga Berlini, se Kosova është e gatshme të shqyrtojë mundësinë e pezullimit të tarifave ndaj mallrave serbe, për një kohë të caktuar, por për këtë duhet të ketë qartësi të procesit të bisedimeve.

“Janë dy opcione që mund të zgjidhin çështjen e një marrëveshjeje për njohje reciproke Kosovë – Serbi, ose një vendim i madh, pra një konferencë që zgjatë ndonjë ditë derisa të arrihet marrëveshja, është përdorur simbolika e zgjedhjes së Papës derisa të dalë tymi i bardhë, e në këtë rast Kosova është e gatshme ta suspendojë taksën për disa ditë derisa të ndodhë një takim i tillë, një konferencë e tillë, pra një takim me marrëveshje paraprakisht të dakorduar për negociim dhe përmbyllje. Nëse është vetëm proces diku në vjeshtë kur zgjedhën institucionet e reja të Bashkimit Evropian dhe procesi kthehet në binarë të një procesi afatgjatë prapë është me rëndësi që ta kemi një kornizë marrëveshje për këtë proces, pra mos të shkohet në dialog pa qartësi për çka do të flitet edhe cilat janë temat e cila është radhitja e tyre, atëherë edhe nëse ne e suspendojmë disa ditë kjo nuk ndihmon asgjë për shkak se procesi mund të jetë disa muaj ose disa vjet e nëse ne e suspendojmë për disa ditë taksën nuk i ndihmojmë procesit”, tha ai.

Kryeministri, qëndroi për dy ditë në Gjermani ku pati takime me kancelaren gjermane, Angela Merkel dhe zyrtarë të tjerë në Berlin, me të cilët pas dyerve të mbyllura ka diskutuar zhvillimet në Kosovë, mundësitë e ripërtëritjes së bisedimeve me Serbinë dhe përgatitjet për takimin e Parisit me 1 korrik të organizuar nga kancelarja Merkel dhe presidenti francez, Emmanuel Macron. I pyetur nga gazetarët për mundësinë e dështimit të këtij takimi ai tha se për këtë askush nuk do të mund të fajësonte Kosovën.