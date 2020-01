TI: Nuk ka përmirësim në Ballkanin perëndimor

Organizata ndërkombëtare, Transparency International, vlerëson se me gjithë aspiratat për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian, rezultatet e luftës kundër korrupsionit në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi nuk janë përmirësuar.

Në raportin e publikuar të enjten organizata thekson se mungesa e vullnetit politik dhe një rënie në zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve janë sfida reale në rajon.

Raporti për vitin 2019 e radhiti Kosovën në vendin 101, tetë vende më keq sesa një vit me parë kur ishte radhitur në vendin e 93-të.

Raporti thekson se situata në Kosovë është përkeqësuar, ndonëse tërheq vëmendjen se ndryshimi i pushtetit në Kosovë mund të sjellë edhe ndryshim në këtë fushë.

“Kosova po kalon nëpër një periudhë të ndryshimit të pushtetit në parlament gjë e cila mund të ofrojë një mundësi për ndryshime. Pas shumë vitesh kritika për qeverinë dhe komunitetin ndërkombëtar në Kosovë për dështimet e tyre në trajtimin e korrupsionit, partia Vetëvendosje, e cila së fundmi fitoi në zgjedhjet parlamentare, ka mundësinë të dëshmojë përkushtimin e saj në luftën kundër korrupsionit”, thuhet në këtë raport.

Aty nënvizohen problemet me emërimet politike dhe financimin e partive politike në Kosovë.

“Sidoqoftë mbetet të shihet nëse një qeveri e re do funksionojë me një standard më të lartë të integritetit politik. Kjo gjë mund të arrihet duke anashkaluar praktikën e zakonshme të emërimeve politike në institucione publike si dhe duke vendosur një obligim të fortë ligjor ndaj partive politike për të publikuar mënyrat e financimit të tyre”.

Shqipëria me 35 pikë radhitet në vendin e 106-të, ndryshe nga një vit më parë kur ishte renditur në vendin e 99-të.

Bosnja është në renditje e njëjtë me Kosovën, ndërsa Maqedonia është në vendin e 106-të. Serbia renditet dhjetë vende më lart se Kosova.

Danimarka dhe Zelanda e Re me nga 87 pikë, janë të parat në raport, ndërsa të fundit radhiten Sudani Jugor me 12 pikë dhe Somalia me 9 pikë.

Sipas raportit mbi dy të tretat e vendeve janë në vendnumërim ose janë duke shënuar hapa prapa në luftën kundër korrupsionit.