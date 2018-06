Mosmarrëveshjet tregtare SHBA-Britani

Britania nuk do të nënshkruajë një marrëveshje tregtare me SHBA që nuk është në interesin e vendit. Kështu u shpreh Ministri britanik i Tregtisë, Liam Fox të shtunën në një intervistë me radion e BBC-së, pasi zyrtarë të Bashkimit Evropian paraqitën ankesë pranë Organizatës Botërore të Tregtisë lidhur me tarifat amerikane mbi çelikun dhe aluminin.

Komentet e ministrit Fox pasojnë ankimimin që ka paraqitur Bashkimi Evropian në OBT, në kuadër të kundërpërgjigjes evropiane ndaj tarifave amerikane mbi importet e çelikut dhe aluminit.

Tensionet mes fuqive trans-atlantike janë shtuar pasi Shtetet e Bashkuara vendosën të premten një tarifë prej 25% mbi importet e çelikut dhe 10% mbi importet e aluminit nga Kanadaja, Bashkimi Evropian dhe Meksika.

Ndërkaq Kina është shprehur se është gati të godasë importe amerikane me vlerë prej disa miliarda dollarësh, kryesisht produkte bujqësore amerikane, nga zona rurale ku Presidenti Trump gëzon mbështetje të fortë.