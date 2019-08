Presidenti Trump kritikon Kinën për tregëtinë, por jo për Hong Kongun

Presidenti Donald Trump sulmoi politikat tregtare dhe financiare të Kinës, por nuk pranoi të kritikojë presionin e Pekinit mbi Hong Kongun. Në një fjalim në Pittsburgh, presidenti Trump tha se Kina ka manipuluar Organizatën Botërore të Tregtisë dhe monedhën kineze për avantazh të saj. Por ai tha se tensionet mes Pekinit dhe Hong Kongut duhet të zgjidhen midis tyre. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Zlatica Hoke njofton.

Ndërsa Presidenti Trump ndodhej në Pitsburgh, protestat në aeroportin e Hong Kongut u kthyen në përleshje të dhunshme me policinë. Presidenti Trump e quajti këtë një situatë të vështirë dhe shprehu shpresën se gjithçka do të përfundojë mirë.

"Situata në Hong Kong është e vështirë, shumë e vështirë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Por jam i sigurt se do të zgjidhet. Shpresoj që të zgjidhet për të gjithë, përfshirë Kinën".

Më herët të martën, zoti Trump tha se mësoi se Pekini vendosi trupa në kufirin me Hong Kongun dhe u bëri thirrje të gjitha palëve "të qëndrojnë të qetë dhe të matur". Por ai nuk pranoi të merrte një qëndrim për projekt-ligjin e diskutueshëm, i cili do të lejonte ekstradimin drejt Kinës kontinentale të të dyshuarve si kriminelë. Kundërshtarët e shohin projektligjin si një mënyrë për ti dhënë Pekinit një dorë të lirë në kapjen e disidentëve dhe shkeljen e mëtejshme të demokracisë së Hong Kongut. Miliona njerëz janë duke protestuar kundër projektligjit që nga qershori.

Por për temën e tregtisë dhe ekonomisë, presidenti Trump i bëri disa goditje të mprehta Kinës.

"Kina është zhvilluar – kanë bërë një punë të mirë. Por ata e zhvatën vendin tonë për vite, me mbështetjen e parave tona dhe të Organizatës Botërore të Tregëtisë. Më pas përfituan nga rregullat e Organizatës Botërore të Tregëtisë. Dhe po tregohem i mirë që po përdor termin “përfituan” "

Zoti Trump akuzoi gjithashtu Kinën për manipulimin e monedhës së saj, të cilën Pekini e mohon. Disa analistë e mbështesin pretendimin e Kinës.

"Duke folur paanshmërisht, Kina nuk e ka manipuluar kursin e këmbimit. Siç ka theksuar Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportet e tij të viteve të fundit, kursi i këmbimit të juanit kinezë (RMB) është në përputhje me ekonominë e Kinës. Pra, është plotësisht e gabuar ajo që thotë Presidenti Trump se Kina ka shtuar konkurrencën e saj duke zhvlerësuar juanin", thotë Christopher Dembik, analist në bankën Saxo.

Presidenti Trump thotë se Shtetet e Bashkuara kanë përfituar miliarda dollarë duke vendosur tarifa për importet kineze, por të martën ai njoftoi vendimin e tij për të vonuar tarifat shtesë për mallrat kineze deri në mes të dhjetorit për të mbrojtur konsumatorët amerikanë