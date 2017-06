"Trump-Comey”, rikthim në marrëdhënien e dikurshme FBI-Shtëpi e Bardhë

Ish drejtori i FBI-së James Comey përshkroi dje atë që ai e cilësoi, një përpjekje e gjerë dhe e përsëritur nga ana e presidentit Donald Trump për të penguar hetimin e FBI-së mbi lidhjet e dyshuara të zyrtarëve të fushatës së tij me Rusinë. Pohimet e tij janë të pakonfirmuara, por nëse do të ishin të vërteta, do të përfaqësonin një rikthim në kohën kur FBI-ja bënte atë që kërkonte presidenti.

Në dëshminë e tij të enjten, ish-drejtori i FBI James Comey i mëshoi një temë që trajtohet gjithnjë, pavarësisë së FBI-së.

"FBI-ja është një institucion i ndershëm, i fortë dhe do të jetë gjithmonë i pavarur".

Kjo ishte në sintezë akuza drejtuar presidentit Donald Trump.

Ish kreu i FBI-së e bëri të qartë se ai e sheh zotin Trump si kërcënim ndaj barrierës që pengon një president të ndërhyjë tek FBI-ja.

Por kjo pengesë jo gjithmonë ka ekzistuar.

Në fakt, presidentët amerikanë për dekada me radhë kanë punuar ngushtë dhe shpesh herë në mënyrë të papërshtatshme me drejtorin e FBI-së J. Edgar Hoover, i cili e drejtoi byronë e hetimit për pothuajse 50 vjet, thotë historiani Douglas Charles.

"Në thelb FBI-ja ishte krahu politik i zbulimit për Shtëpinë e Bardhë. Mblidhte informacion për kritikët e politikës së jashtme, për kritikët politikë, me qëllimin për t'i dëmtuar".

Kjo ndryshoi përfundimisht kur Departamenti i Drejtësisë lëshoi udhëzime që parashtronin se si FBI-ja duhej të ndërvepronte me Shtëpinë e Bardhë.

"Sipas udhëzimeve aktuale të Departamentit të Drejtësisë është vetëm prokurori i përgjithshëm apo zëvendës prokurori i përgjithshëm që supozohet të nisin komunikimet me Shtëpinë e Bardhë. Dhe ky është standardi".

Çdo gjë përtej kësaj është e pazakontë. Një president që bën presion ndaj një drejtori të FBI-së që të heqë dorë nga një hetim në fakt do të ishte shumë e pazakontë.

Por kjo në një situatë perfekte, pasi udhëzimet e Departamentit të Drejtësisë nuk janë gjë tjetër veçse udhëzime.

Dhe kjo është pjesa që ndërlikon situatën e zotit Trump.

A shkeli presidenti me sjelljen e tij thjesht udhëzimet apo ligjin, duke penguar drejtësinë?

Në këtë pikë kjo është vështirë të thuhet sipas Chris Edelson të Universitetin Amerikan.

"Problemi i dytë është një problem politik. Edhe nëse përbëjnë ose jo krim, tashmë është shumë e vështirë të shohësh këtë Shtëpi të Bardhë si të besueshme”.

Avokati i presidentit Trump hodhi poshtë disa pjesë të rëndësishme të dëshmisë së zotit Comey. Megjithatë kjo është një çështje që administrata Trump nuk duket se do ta hedhë lehtë pas krahëve.