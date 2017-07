Takim Trump - Macron me fokus terrorizmin

Presidenti amerikan Donald Trump niset sot drejt Francës për një takim me presidentin francez Emmanuel Macron.



Bisedimet me dy udhëheqësve do të fokusohen në përpjekjet kundër terrorizmit ndërsa ky vit shënon dhe 100 vjetorin e hyrjes së trupave amerikanë në Luftën e Parë Botërore.



Takimi mes dy udhëheqësve do të zhvillohet nesër në Paris dhe më pas ata do të zhvillojnë një konferencë të përbashkët për shtyp.



Udhëtimi i dytë i zotit Trump në Evropë brenda një javë pritet të shënojë edhe daljen e tij të parë publike që prej dyshimeve që ka ngritur takimi i djalit të tij madh me një avokate me lidhje me Kremlinin, mbi bashkëpunim të mundshëm të paligjshëm të njerëzve të fushatës së presidentit me zyrtarë rusë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar.