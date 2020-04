Trump, Pompeo urojnë myslimanët me rastin e Ramazanit

Presidenti amerikan Donald Trump uroi myslimanët në SHBA dhe në mbarë botën me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit.

“Për miliona njerëz në të gjithë globin, - shkruan Presidenti Trump, - ky muaj i shenjtë është një mundësi për të përtëritur dhe forcuar besimin e tyre përmes agjërimit të rreptë, faljeve së devotshme, meditimit dhe reflektimit, leximit të Kuranit dhe veprave bamirëse. Këto akte përputhen ngushtë me vlerat universale që promovon besimi islam - paqja, mirësia, dashuria dhe respekti për të tjerët.”

Gjatë muajve të kaluar, - shkruan ai, - kemi parë se sa e rëndësishme mund të jetë fuqia e faljes në kohë të vështira.

Ndërsa Sekretari i Shtetit Michael Pompeo shkruan në mesazhin e tij se në Shtetet e Bashkuara, në rrethana normale, shumë xhami, shtëpi dhe qendra komunitare mirëpresin miqtë dhe fqinjët e besimeve të ndryshme, por këtë vit COVID-19 ka sjellë ndryshime të papritura për festimet e myslimanëve në të gjithë botën.

“Myslimanët që planifikonin të shkonin në Mekë për haxhillëk dhe për të vizituar dy xhamitë e shenjta të Mekës dhe Medinës, po inkurajohen t’i shtyjnë planet për të frenuar përhapjen e sëmundjes. Iftari nuk do të mund të ndahet, siç bëhet tradicionalisht, me familjen dhe miqtë; shumë aktivitete do të zhvendosen në platformat online.”

Në kushte normale, - shkruan Sekretari Pompeo, - shumë nga ambasadat dhe konsullatat e SHBA në mbarë botën organizojnë pritje të iftarit, ndërsa këtë vit, ato do të angazhohen me mënyra krijuese që vazhdojnë të demonstrojnë vlerat e përbashkëta njerëzore dhe angazhimin për të promovuar lirinë fetare.