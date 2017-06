Prokurori i Posaçëm po heton Presidentin Trump dhe dhëndërin e tij Kushner

Prokurori i posaçëm Robert Mueller, i cili po heton nëse Presidenti Donald Trump u përpoq të pengonte drejtësinë, gjithashtu thuhet se po heton financat dhe marrëveshjet e biznesit të dhëndrit të zotit Trump, Jared Kushner, që shërben si një nga këshilltarët kryesorë të presidentit.

Njoftimin rreth hetimeve ndaj transaksioneve financiare të zotit Kushner e dha dje gazeta “Washington Post”

Në artikujt të mëparshëm gazeta ka përmendur takimet e zoti Kushner me kreun e një banke ruse, pronë shtetërore.

Avokatët e zotit Kushner janë shprehur se do të bashkëpunojë me hetimet. Pas një sërë postimesh në Twitter dje, duke sulmuar njoftimet se prokurori i posçëm po e hetonte presidentin për pengim drejtësie, zoti Trump postoi përsëri në Twitter sot duke kritikuar hetimet që po kryen Kongresi për mundësinë e lidhjeve të këshilltarëve të tij me Rusinë, duke theksuar edhe përbuzjen e tij për shtypin, por nga ana tjetër, përmes postimeve, në një fare mënyre presidenti konfirmoi lajmin se po hetohet për pengim drejtësie. Sipas disa ekspertëve ligjorë, postimet e fundit, mund ta komplikojnë më tej statusin ligjor të presidentit. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, e pyetur rreth postimeve të fundit, i drejtoi gazetarët tek avokati personal i presidetit Trump.