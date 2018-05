Amb. amerikan në Berlin kërkon largimin e kompanive gjermane nga Irani

Menjëherë pasi i paraqiti letrat kredenciale presidentit gjerman, ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Gjermani, Richard Grenell, u kërkoi kompanive gjermane të fillojnë të largohen nga Irani.

Amb. Grenell shkroi në Twitter se sanksionet amerikane do të kenë në objektiv sektorë të rëndësishëm të ekonomisë iraniane dhe se kompanitë gjermane që kanë aktivitete biznesi në Iran duhet të fillojnë t’u japin fund menjëherë operacioneve.

Dje Presidenti Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe se do t’i rivendosin sanksionet ndaj Teheranit.

Bizneset që e vazhdojnë aktivitetin e tyre në Iran mund të bëhen objekt i ndëshkimeve me gjoba.

Gjermania është një prej shteteve nënshkruese të marrëveshjes me Iranin dhe kancelarja Angela Merkel mendon se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ishin tërhequr nga marrëveshja.