Sekretari Pompeo dhe i dërguari i Phenianit - bisedojnë për takimin Trump-Kim

Sekretari amerikan i shtetit, Mike Pompeo, tha se pati një "darke shumë të mirë pune" me Kim Yong Chol, dorën e djathtë të udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, para bisedimeve të së enjtes për takimin e mundshëm ndërmjet Kim Jong Un dhe presidentit amerikan, Donald Trump, muajin e ardhshëm.

Sekretari Pompeo postoi në rrjetin twitter një fotografi ku shihet duke shtrënguar duart me Kim Yong Chol dhe një tjetër ku ata shihen të ulur në një apartament afër selisë së Kombeve të Bashkuara në New York.

Kim Yong Chol është zyrtari më i lartë i Koresë së veriut që viziton Shtetet e Bashkuara në 18 vjet.

As ai e as sekretari Pompeo nuk folën me gazetarët. Shtëpia e Bardhë tha se ata kanë një ditë të plotë bisedimesh të enjten.

"Ne jemi të përkushtuar për çarmatimin e plotë, të verifikueshëm dhe të pakthyeshëm bërthamor të gadishullit korean", shkroi sekretari Pompeo.

Por, Shtëpia e Bardhë tha se diskutimet për "çarmatimin e plotë bërthamor" nuk përfshinë sistemin e armatimit amerikan - një ombrellë mbrojtëse që mbulon Korenë e Jugut, e cila përfshinë nëndetëse bërthamore dhe bombardues strategjik që mund të bartin bomba bërthamore por nuk janë të vendosur në gadishull.

Koreja e Veriut vlerësohet se ka më shumë se duzinë armësh bërthamore.

Kim Yong Chol është nënkryetar i Komitetit Qendror dhe ish shef i zbulimit të Koresë së Veriut. Ai dhe sekretari Pompeo janë takuar tashmë dy herë në Phenian.

Vizita e tij në Nju Jork ndodhë ndërsa një delegacion amerikan mban bisedime me zyrtarë të Koresë së Veriut në zonën e çmilitarizuar dhe ekipet në Singapor ku mendohet të mbahet takimi, po përmbyllin hollësitë e tij.

Presidenti Donald Trump, që anuloi takimin historik javën e kaluar, tani ka në plan ta mbajë atë, duke shkruar në twitter “përgjigje pozitive ndaj letrës sime, faleminderit!"

Ekspertët thonë se vendimi i udhëheqësit të Koresë së Veriut për të dërguar krahun e tij të djathtë në Shtetet e Bashkuara është një fillim premtues.