Takim Bolton-Putin për traktatin e raketave bërthamore

Këshilltari amerikan i Sigurisë Kombëtare, John Bolton takohet të martën në Moskë me presidentin Vladimir Putin për të shpjeguar se pse Presidenti Donald Trump do të nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga Traktati për Forcat Bërthamore me Rreze të Mesme veprimi të vitit 1987.

Zoti Trump e ka akuzuar Rusinë se ka shkelur marrëveshjen. Rusia e mohon një gjë të tillë dhe thotë se sistemet amerikane të mbrojtjes nga raketat në Evropë, po kryejnë shkelje.

Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov tha se Rusia do të dëgjojë se ç’do të thotë zoti Bolton dhe “pastaj do të vlerësojë gjendjen”.

"Ne kemi thënë vazhdimisht dhe presidenti Putin e ka konfirmuar se çdo veprim do të pasohet nga një reagim sepse qëndrueshmëria strategjike mund të sigurohet vetëm në baza të barabarta. Kjo lloj barazie do të ruhet me çdo kusht. Ne jemi përgjegjës për qëndrueshmërinë globale dhe shpresojmë që as Shtetet e Bashkuara të mos heqin dorë nga përgjegjësia e tyre”, tha Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov.

Zoti Bolton, që u takua me shefin e Këshillit të Sigurimit të Rusisë Nikolai Patrushev të hënën, tha se ai beson se traktatet dypalëshe të periudhës së Luftës së Ftohtë nuk janë më aq të rëndësishme, për shkak të mjedisit të sotëm global të sigurisë, kur edhe vende të tjera po ndërtojnë raketa.

Marrëveshja e nënshkruar nga ish-udhëheqësi sovjetik, Mikhail Gorbachev dhe ish-presidenti amerikan, Ronald Reagan i ndalon të dyja vendet që të prodhojnë, testojnë dhe magazinojnë raketa bërthamore të nisura nga toka me një rreze veprimi prej 500 deri në 5,000 kilometra.