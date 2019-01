Presidenti Trump me plan të ri për rihapjen e qeverisë

Presidenti amerikan, Donald Trump, shpalli të shtunën planin e tij për tejkalimin e mbylljes së pjesshme të qeverisë më shumë se katër javë, por ende kërkon 5.7 miliardë dollarë për ngritjen e murit në kufirin me Meksikën.

Ai tha plani i tij përfshinë: “800 milionë dollarë për ndihmë emergjente humanitare. 805 milionë dollarë për teknologjinë e zbulimit të narkotikëve për të ndihmuar sigurinë e vendkalimeve kufitare. Dy mijë e 750 agjentë kufiri dhe profesionistë të sundimit të ligjit. 75 ekipe gjykatësish për të zvogëluar ngarkesën e gjykatave me, besoni apo jo, 900 mijë raste”, tha presidenti Trump.

Ai tha se plani përfshinë masa thelbësore për të mbrojtur fëmijët migrues nga shfrytëzimi dhe abuzimi. “Kjo përfshinë një sistem të ri që u mundëson të miturve nga Amerika Qendrore që të aplikojnë për strehim në vendet e tyre dhe reformën për të nxitur bashkimin e familjeve për fëmijët e pashoqëruar”.

“Për tyë siguruar fizikisht kufirin tonë, plani përfshinë 5.7 miliardë dollarë për ngritjen strategjike të pengesave fizike, apo murit”, tha ai, duke nënvizuar se shkalla e krimit dhe problemet me narkotiket do të zvogëloheshin.

Në fjalimin e tij prej rreth 14 minutash, presidenti ofroi edhe dy pika të planit të tij të kompromisit për të tejkaluar bllokadën.

Pika e parë ka të bëjë me rreth 700 mijë ëndërrimtarë, (dreamers) të cilët kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara me prindërit e tyre në mënyrë të paligjshme. Ata mbrohen nga dëbimi sipas një programi që u lejon atyre të punojnë, por nuk marrin nënshtetësinë, program të cilin presidenti Trump kishte kërkuar ta anulojë. Ai tha se për tre vjet me radhë “atyre do t’u ofrohet qasje në leje të punës, numrat e sigurimit social dhe mbrojtjen nga dëbimi”.

Së dyti, tha ai, plani ynë “siguron zgjatje prej 3 vjetësh të statusit të përkohshëm të mbrojtjes. Kjo nënkupton se 300 mijë emigrantë statusi i mbrojtur i të cilëve skadon, do të kenë tre vjet të tjera sigurie”.

Ai tha se plani i tij synon t’i siguroje Kongresit një rrugë përpara për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë dhe për të zgjidhur krizën në kufirin jugor. “Nëse ne jemi të suksesshëm në këtë përpjekje, atëherë do të kemi shansin më të mirë për një reformë të vërtetë, dypalëshe të emigracionit”

Por, kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, tha që para fillimit të fjalimit se "për fat të keq raportimet e para flasin se propozimi i tij është një është një përmbledhje e disa nismave të refuzuara më parë, çconjëra prej të cilave është e papranueshme dhe në tërësi, nuk përfaqësojnë një përpjekje me besim të mirë për të rivendosur siguri për jetën e njerëzve ".

Refuzimi i demokratëve për të financuar murin e propozuar nga Presidenti Trump çoi në mbylljen më të gjatë të qeverisë në historinë e Shteteve të Bashkuara dhe ka prekur 800 mijë punonjës federal.