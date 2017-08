Trump fajëson Kongresin se ka krijuar tensione të reja me Rusinë

Presidenti Donald Trump po fajëson Kongresin se ka krijuar tensione të reja me Rusinë, duke miratuar sanksione kundër Moskës. Kremlini është shprehur me të njëjtin konkluzion se ndëshkimet do të dëmtojnë marrëdhëniet mes dy vendeve.

Presidenti postoi sot një koment në Twitter ku thotë se marrëdhëniet me Rusinë janë në pikën më të ulët, një deklaratë që duket se lë në harresë Luftën e Ftohtë apo krizën e raketave në Kubë. Në komentin e tij presidenti shkruan se kjo situatë është rezultat i veprimeve të Kongresit.

Kongresi votoi me shumicë dërrmuese për të miratuar sanksione kundër Moskës. Presidenti Trump, i përballur me rrezikun që vetoja e tij ndaj kësaj mase legjislative të hidhej poshtë nga mbështetja dërrmuese që gëzojnë sanksionet në Kongres, e firmosi dje ligjin.

Sanksionet janë ndëshkim për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane.