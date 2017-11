Bisedë telefonike mes presidentëve Trump dhe Putin

Shtëpia e Bardhë njofton se presidenti Donald Trump ka folur në telefon me Presidentin rus Vladimir Putin.



Shtëpia e Bardhë tha se gjatë telefonatës u fol për Sirinë, Iranin, Korenë e Veriut dhe Ukrainën.



Presidentët Trump dhe Putin folën jozyrtarisht disa herë javën e kaluar kur morën pjesë në një takim të nivelit të lartë në Vietnam. Ata ranë dakord mbi një numër parimesh për të ardhmen e Sirisë.



Biseda e sotme vjen një ditë pas një takimi të Presidentit Putin me presidentin sirian Bashar Assad. Zoti Putin e priti Assadin në një vendpushim të Detit të Zi në prag të një samiti që zhvillohet këtë javë me pjesëmarrjen e Rusisë, Turqisë dhe Iranit.