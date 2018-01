Në prag të panairit më të madh të elektronikës

Me ardhjen e janarit, të apasionuarit e teknologjisë po presin me padurim të njihen me paisjet më të reja elektronike. Panari ndërkombëtar i pajisjeve elektronike për konsumatorët, shkurtimisht CES, është vendi ku kompanitë e ndryshme teknologjike prezantojnë produktet e tyre, me shpresën se ato do të bëhen preferuara në mbarë botën.

Vit pas vitit, panairi në Las Vegas ka thyer rekorde. Janarin e shkuar më shumë se 4 mijë kompani prezantuan produktet e tyre, duke tërhequr më shumë se 180 mijë profesionistë të industrisë. Kjo, padyshim për faktin se në panair mund të shohin porthuajse gjithshka që ka rëndësi në botën e teknologjisë. Gary Shapiro është me Shoqatën e Teknolologjisë për Konsumatorët.

“Robotika dhe inteligjenca artificiale kanë marrë përparësi, pajisje që të ndihmojnë të jesh i shëndetshëm dhe parashikojnë nëse do të sëmuresh, ose si mund të kurohesh. Është një prirje e madhe drejt makinave pa pilot... Po ashtu, edhe pajisjet elektronike me inteligjencë artificiale të lidhura me internetin, që mund të flasin, mund të mësojnë rreth konsumatorit dhe të japin ndihmën e tyre.”

Specialistët thonë se presin një zhvillim të mëtejshëm të robotëve të vegjël argëtues, si dhe makineritë e mëdha që mund të sherbejnë në hollet e hoteleve, aeroporte dhe vende të tjera publike.

“Po punojmë me qendrat tregtare, tani kemi edhe robotët e vegjël që do të shërbejnë për marrjen e porosive, apo pagesat elektronike nëpër dyqane dhe restorante, thotë Paul McManus me kompaninë “Future Robotics”.

Asistentët personalë dhe altoporlantët inteligjentë janë bërë shumë popullorë, ndaj panairi mund të sjell më shumë pajisje që veprojnë me komanda zanore dhe kryejnë detyra të ndryshme.

Ndërsa qytetet luftojnë ndotjen dhe bateritë bëhen më të mira dhe kushtojnë më pak, shumë lloje mjetesh elektrike të transportit personal mund të jenë pjesë e panairit të sivjetshëm. Phil Labonty është me firmën “Cycleboard”.

“Kur kthen trupin, “Cycleboard” ndjek drejtimin tënd, pra është si timon. Kështu që masa trupore është gjithnjë në anën e duhur.”

Shkollat, bizneset e madje edhe individët në mbarë botën përdorin printerat tre dimensionalë për prodhimin e modeleve, apo produkteve për treg.

“Është rreth katër deri gjashtë herë më i shpejtë se një printer normal 3D”, thotë Hugo Wond me firmën “Print-Rite”.

Po ashtu mund të priten frigoriferë dhe pjatalarëse inteligjente, fshesa robotike, pastrues dritaresh e madje edhe modele të reja të tualetesh.

“E bukura e këtyre pajisjeve është se mund të kesh qasje tek ato edhe kur nuk je në shtëpi”, thotë Warren Katz me kompaninë “iDevices”.

Pamja tërheqëse dhe çmimi i përballueshëm i paisjeve të realitetit virtual sa vjen dhe shtohet, ndaj edhe surprizat në panair janë të pritshme, ndërsa priten edhe modele të reja dronësh.