Shkarkohet Drejtori i Përgjithshëm i Policisë

Në Shqipëri, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Haki Çako u lirua sot nga detyra. Vendimi u mor nga Qeveria pas propozimit të Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Zoti Çako ishte emëruar në këtë post në prill të vitit 2015.

Sipas një njoftimi zyrtar, ministri Xhafaj pati një takim me drejtorin në ikje të cilin e ka falenderuar “për punën dhe bashkëpunimin e deritanishëm, në përmbushjen e misionit të Policisë së Shtetit”. Por, siç thekson njoftimi “realizimi i objektivave të këtij mandati qeverisës, në fushën e rendit dhe sigurisë publike, sfidat që e presin Policinë e Shtetit, kërkojnë një ritëm më të shpejtë dhe dinamikë të madhe pune. Për këtë arsye është i domosdoshëm një lidership i ri, me energjitë të reja për të motivuar dhe çuar përpara punën e Policisë së Shtetit. Puna e kësaj të fundit – vijon më tej njoftimi - domosdoshmërisht duhet të jetë e orientuar drejt rezultateve konkrete, me qëllim që t’u përgjigjet, kësisoj, më mirë kërkesave të kësaj faze të re dhe pritshmërive të larta të publikut dhe partnerëve ndërkombëtarë ndaj Policisë së Shtetit”.

Zoti Çako ka qenë në qendër të akuzave të vazhdueshme të opozitës, veçanërisht lidhur me fenomenin e përhpajes së kultivimit të marijuanës gjatë viti 2016. Në një regaim të parë për lirimin e tij nga detyra, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha foli për “një hap tejet i vonuar, është një tjetër tregues i krizës së thellë, në të cilën e ka zhytur krimi Policinë e Shtetit”. Sipas zotit Basha “Haki Çako është një ‘kokë turku’, sepse kupola e drogës drejtohet nga Edi Rama, Saimir Tahiri dhe Fatmir Xhafaj”.