Mjeku, presidenti gëzon "shëndet të shkëlqyer"

Mjeku i presidentit Donald Trump e shpalli atë me "shëndet të shkëlqyeshëm" pas kontrollit të parë fizik të presidentit që nga inaugurimi i tij gati një vit më parë.

"Presidenti gëzon shëndet të shkëlqyer dhe mezi pres të jap disa detaje të martën", tha Dr. Ronny Jackson, në një deklaratë që u nda me shtypin nga zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Sarah Huckabee Sanders.

Jackson, një kundër-admiral i marinës amerikane, është mjeku personal i presidentit.

Presidenti Trump kaloi pak më shumë se tre orë në Qendrën Kombëtare Ushtarake Walter Reed.

Presidenti mbërriti në Palm Beach të Floridas, pak pasi mjeku njoftoi se ai është në gjendje "jashtëzakonisht të mirë".

Presidenti Trump po e kalon fundjavën në vendpushimin e tij në Mar-a-Lago me zonjën e parë Melania Trump dhe djalin e tyre, Barron Trump.

Meqënëse ligjet federale për privatësinë e shëndetit mbulojnë edhe presidentin, do të jetë në dorën e zotit Trump të vendosë se çfarë informacioni do të bëjë publik lidhur me kontrollin mjekësor.