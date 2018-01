Dakota e Veriut ose Lugina Silikon për Dronët

Rrafshinat e Dakotës së Veriut njihen për tokat pjellore, kullotat si dhe për nxjerrjen e naftës. Por vitet e fundit, këto fusha janë bërë edhe qendra për studimin dhe testimin e dronëve komercialë.

Lësho një dron në qiellin e Dakotës së Veriut, vështro horizontin e hapur dhe prit se çfarë mund të ndodhë. Nick Flom drejton qendrën e testimit të mjeteve robotike hapsinore.

“Kemi katër stinë të plota. Në verë temperaturat arrijnë mbi 30 gradë celsius dhe në dimër temperatura bie në minus 10 gradë. Kemi ditë me erëra të forta dhe ditë të qeta, një vend unik për të bërë prova.”

Kjo është arsyeja që Dakota e Veriut ka shpenzuar 38 milionë dollarë për të tërhequr biznesin e testimit të dronëve, përfshirë këtë park industrial civil pranë Bazës Ajrore Grand Forks. Thomas Swoyer është president i kompanisë “Grand Sky”.

“Këtu qendron vlera e Dakotës së Veriut, sepse faktori i sigurisë llogaritet tek numri i avionëve në qiell me të cilët mund të përplasesh. Sa njerëz do të preken në tokë në rast të një aksidenti? Këtu terreni është i hapur dhe i favorshëm për prova.”

E ndërtuar në vitin 2015, “Grand Sky” është fusha e parë komerciale për testim të mjeteve ajrore pa pilot. Dakota e Veriut investoi 17 milionë dollarë për kompaninë private “Grand Sky”. Parku 88 hektarësh u shërben kompanive të mëdha dhe të vogla për të kryer prova me dronët komercialë. Chris Theisen është drejtor për kërkimet.

“Ka fusha të ndryshme për përdorimin e dronëve. Nga këndvështrimi i Dakotës së Veriut, bujqësia dhe sektori energjetik mund të përdorin dronët për qëllime të ndryshme. Si për kontrollin e rrjetit elektrik, tubacioneve të gazit, drithërave e shumë gjëra të tjera”.

Nick Flom drejton qendrën e provave “Northern Plains”, një nga gjashtë pistat që përdor Administrata Federale e Aviacionit për testimet. Ai thotë se dronët do të zëvendësojnë punët e lodhshme dhe të rrezikshme dhe të krijojnë mundësi të reja. Zyrtarët shtetërorë shpresojnë që industria e dronëve do të krijojë vende pune me paga të mëdha.​

“Komandimi i dronëve ka nevojë për drejtues të mjetit dhe një personel mbështetës që kërkon njerëz të përgatitur.”

Në këtë mes ka edhe sfida. Rregulloret federale kërkon që dronët të fluturojnë drenda një rrezeje vizuale nga toka, çfarë përbën një sfidë për industrinë në rritje. Por disa muaj më parë Presidenti Trump njoftoi një nismë për të rishikuar rregullat, me synimin që të gjendet balanca mes përftimeve nga teknologjia e re dhe uljes së rreziqeve për sigurinë publike.