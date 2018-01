Trump, replika me gazetën The Wall Street Journal

Presidenti Donald Trump shkëmbeu replika të dielën me gazetën The Wall Street Journal mbi një citim të tij - nëse ka tashmë apo do të ketë në të ardhmen një marrëdhënie të mirë me udhëheqësin koreano-verior Kim Jong Un, që ka qënë një objektiv i shpeshtë i udhëheqësit amerikan lidhur me zhvillimin e armëve bërthamore nga Pheniani.

Katër gazetarë të gazetës intervistuan presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar, intervistë që u regjistrua si nga gazeta ashtu edhe zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë. Por tani të dyja palët po debatojnë për atë që presidenti tha rreth Kim Jon Unit.

Në një pikë, presidenti Trump, sipas transkriptit të gazetës, thotë se ai ka një “marrëdhënie të mirë” si me presidentin kinez Xi Jinping ashtu edhe me kryeministrin japonez Shinzo Abe, duke shtuar, "dhe ndoshta kam një marrëdhënie të mirë me Kim Jong Unin e Koresë së Veriut”.

"Unë kam marrëdhënie me njerëzit, dhe mendoj se ju si gazetarë jeni të habitur nga ky fakt”, tha presidenti.

Një nga gazetarët ndërhyri duke thënë, "që të jemi të qartë, ju nuk keni folur me udhëheqësin e Koresë së Veriut, kur thoni se keni një marrëdhënie me Korenë —"

Por presidenti Trump u përgjigj, "Unë nuk dua të komentojë për këtë – nuk them as kam dhe as nuk kam marrëdhënie. Por unë thjesht nuk kam—"

Gazetari tha, "disa njerëz shohin tweet-et tuaja, që janë ndonjëherë luftarake ndaj Kim Jon Unit..."

Trump përgjigjet, "Sigurisht, ju shihni shumë gjëra dhe pastaj papritur jam mik i ngushtë me dikë. Mund t’u jap 20 shembuj. Ju më jepni 30. Jam njeri shumë fleksibël."

Të dielën megjithatë, përmes një komenti në Twitter presidenti Trump, hodhi poshtë version e gazetës lidhur me citimin për Kim Jong Unin duke thënë, "The Wall Street Journal deklaron gabimisht se iu kam thënë se “kam një marrëdhënie të mirë me Kim Jong Un. Sigurisht nuk e kam thënë këtë. Thash 'do të kem një marrëdhënie të mirë me Kim Jong Un,' dhe kjo është diçka shumë ndryshe. Fatmirësisht tani i regjistrojmë bisedat me gazetarët dhe ata e dinin mirë çfarë doja të thoja. Ata thjesht donin një ngjarje. Lajme të Rreme!"

Si gazeta ashtu edhe Shtëpia e Bardhë postuan regjistrimet e tyre të intervistës dhe duket se kuota e gazetës është e saktë, edhe nëse tani zoti Trump thotë tani se ai donte të thoshte se do të kishte një marrëdhënie të mirë me zotin Kim në një të ardhme.