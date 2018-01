E paqartë beteja për programin Daka

Është ende e paqartë në se Kongresi do të jetë në gjendje të miratojë një ligj për një temë të mprehtë sikurse emigracioni, që u bë shkas për mbylljen e qeverisë të shtunën.

Udhëheqësi i shumicës republikane në Senat tha këtë javë se ai synonte që Senati të përgatiste legjislacionin e duhur për të zgjidhur situatën e vështirë të imigrantëve pa dokumente që janë sjellë në moshë të mitur në Amerikë si dhe çështje të tjera deri më 8 shkurt, kohë kur përfundon sërisht buxheti për qeverinë.

Ky premtim bindi më shumë se 30 senatorë demokratë për t'u bashkuar me republikanët në votimin që i dha fund mbylljes së pjesshme tre-ditore të qeverisë federale.

Shumica republikane ka tashmë 16 ditë kohë të punojë me demokratët për përgatitjen e një projekt-ligji që ka mbështetjen 60 senatorëve, në Senatin prej 100 vendesh.

Presidenti Trump shkroi në twitter se "askush nuk e di me siguri nëse republikanët dhe demokratët do të jenë në gjendje të arrijnë një marrëveshje lidhur deri më 8 shkurt, por të gjithë do të përpiqen".

Ligjvënësit i thanë “Zërit të Amerikës” se janë të vetëdijshëm se mungesa e përparimit lidhur me çështjen e imigracionin mund të shkaktojë një tjetër mbyllje të qeverisë muajin e ardhshëm.