Kryeprokurori kufizon kushtet për azil në Shtetet e Bashkuara

Prokurori i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Jeff Sessions, duket se do të vërë në jetë planin për të mos pranuar kërkesat për azil për viktimat e abuzimit në familje dhe dhunës nga bandat. Rishikimi i ligjit mund të pengojë dhjetëra mijëra njerëz që të futen në Shtetet e Bashkuara në formë ligjore.

Zoti Sessions tha të hënën se “fakti që një vend nuk mund të ushtrojë me efikasitet forcën e ligjit ndaj një sërë krimesh të caktuara, ose që disa grupe njerëzish kanë më shumë gjasa të bien viktima të krimit, në vetvete nuk mund të krijojë baza për kërkim azili”.

“Bota do të mësojë për rregullat që kemi. Shumë njerëz nuk do të ndërmarrin më udhëtimin e rrezikshëm. Do të bjerë numri i të huajve të paligjshëm si dhe numri i kërkesave të pabazuara. Jam i bindur për këtë. Do të krijohet një cikël virtuoz në vend të një rrethi vicioz të zgjerimit të veprimeve të paligjshme.”

Zoti Sessions tha se imigrantët po përfitonin nga sistemi i azilit në dëm të sundimit të ligjit. Ai tha se vendimi i tij do të ofronte më shumë qartësi për gjykatësit e imigracionit që vendosin mbi vlefshmërinë e kërkesave.

Presidenti Trump ka kërkuar prej kohësh rishikimin e sistemit të azilit, duke cituar një rritje prej më shumë se dhjetë herë të kërkesave për azil që nga viti 2011. Presidenti i ka kundërshtuar politikat e kapjes dhe lëshimit që lejojnë disa imigrantë të qendrojnë në Shtetet e Bashkuara ndërsa presin seancat gjyqësore në një sistem ligjor të bllokuar.