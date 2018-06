Durrës, 3.4 milion, eurot e sekuestruara

Sasia e parave të zbuluara dje nga policia shqiptare në Portin e Durrësit, mendohet të ketë kapur shifrën e 3.4 milion eurove. Fillimisht, sasitë e para të eurove u gjendën në brendësi të një automjeti tip “Toyota Yaris” i nisur nga Belgjika, i mbi një transportues së bashku me disa makina të tjera dhe përmes Italisë ishte imbarkuar në tragetin e linjës Ancona- Durrës. Kontrollet e ushtruara në Portin shqiptar çuan në zbulimin e sasisë tjetër, në një makinë të dytë. Të paktën 3 persona mësohet të jenë ndaluar, mes të cilëve drejtuesi i kompanisë që kryente transportin e mjeteve dhe djali i tij si dhe shoferi.

Mbi këtë operacion nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, ndërkohë që kanë nisur dhe debatet politike. Debate të cilat u nxitën në fakt nga deklarimet në sallën e parlamentit të enjten e kaluar, nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke reaguar ndaj socialistëve të cilët nisën të qeshnin me fjalën e tij. Zoti Basha ju drejtua kreut të Grupit socialist Taulant Balla ndërsa tha se “njëri prej atyre që zgërdhihen më shumë ka qenë në Gjermani para tre ditësh. Mbajeni mend këtë që po ju them. Dhe ka porositur një Toyota Yaris, por ta kanë zbuluar Toyotën, o zgërdhimtar, bashkë me 1.5 milion euro të drogës brenda”.

Edhe sot zoti Basha u shpreh se sipas tij “paratë janë të një prej bandave më të rrezikshme të trafikut të drogës, aktive kryesisht në zonën e Elbasanit, por edhe të gjithë Shqipërisë. E dyta, Taulant Balla kishte marrëveshje për të garantuar hyrjen e këtyre parave pa problem në Shqipëri. E treta, policia shqiptare ka qenë nën presionin e një prej partnerëve tanë për të vepruar. Është një nga vendet partnere, i cili është skeptik përsa i përket kushteve të Shqipërisë për integrimin në veçanti kundër krimit dhe korrupsionit”.

Zoti Balla reagoi përmes një statusi në Facebook duke hedhur poshtë akuzat, që sipas tij janë pjesë e gënjeshtrave të përditshme të Kryetarit demokrat.