Disa ndeshje të Botërorit 2026 do të zhvillohen në Los Anxhelos

Gjashtë vitet e ardhshme do të jenë plot me zhvillime në Los Anxhelos, ndërsa qyteti përgatitet të organizojë Kupën Botërore të Futbollit, FIFA në vitin 2026. Dy vjet më vonë atje do të mbahen edhe Lojërat Olimpike. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Angelina Bagdasaryan i hedh një vështrim përgatitjeve që do të bëjë qyteti për këto ngjarje të rëndësishme sportive, që pritet të tërheqin miliona vetë.

Për Victor Gordon, president i kompanisë që menaxhon stadiumin me famë "Rose Bowl" të Pasadenës, njoftimi se disa prej ndeshjeve të Kampionatit Botëror të Futbollit të vitit 2026 do të zhvillohen në Los Anxhelos ishte një lajm i lumtur:

“Unë mendoj se Pasadena është krenare të mirëpresë ekipe e tifozë nga gjithë bota në stadiumin"Rose Bowl". Do të jemi krenarë sikur 2-3 ndeshje, apo edhe më tepër të luhen këtu. Ne i presim ata me krahë hapur!"- thotë Gordon.

"Rose Bowl" u ndërtua rreth një shekull më parë dhe ai është ndër 20 stadiumet m të mëdhenj të botës.

Në të janë zhvilluar dy herë lojërat olimpike verore: në vitin 1932 dhe më 1984. Victor Gordo është i sigurtë: një stadium me histori të tillë është gati të presë në çdo kohë Kampionatin Botëror të Futbollit:

“Kohët e fundit ne e rinovuam stadiumin për 182-millionë dollarë dhe shpresojmë që ai do të jetë në gjendje të mirë edhe për 100 vjet të tjerë."

Jo shumë larg, në Inglewood, po ndërtohet stadiumi i ri “Forum”. Ai është thuajse gati dhe nxë rreth 70,000 spektatorë..

Stadiumi i ri hapet më 2020. Autoritetet lokale shpresojnë se atje do të mbahen garat si për Kampionatin e Futbollit, edhe për Olimpiket Verore të 2018-ës. Por disa banorë mendojnë se mbyllja e rrugëve, shtimi i trafikut dhe mijëra turistë që do të sjellin në Los Anxhelos Olimpiket dhe Kupa Botërore nuk janë diçka e mirë për qytetin,

“Kampionati Botëror i Futbollit krijon thuajse të njëjtat kushte si edhe Olimpiket. Këto ngjarje të mëdha shoqërohen me masa si shkurtimi i taksave për grupet që i organizojnë ato; po ashtu ndodh një militarizim i policisë dhe i sigurisë."- thotë Steve Ducey, që drejton grupin "Jo Olimpike në LA".

Po banorë si familja Anxhelinos janë optimistë:

"Për mua, sa më shumë njerëz të vijnë në Los Anxehlos, aq më mirë është! Ne këtu kemi shumë stadiume dhe plot vende për zbavitjen e vizitorëve, prandaj mendoj se do të jetë shumë mirë!"

Kampionati Botëror i Futbollit i 2026-ës do mbahet njëkohësisht në 16 qytete të Amerikës, Kandasë dhe Meksikës, hera e parë që Botërori zhvillohet në tre shtete të ndryshme.