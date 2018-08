Shqipëri, tkurret rritja e popullsisë

Në Shqipëri, popullsia e vendit u rrit me vetëm 769 vetë në tremujorin e dytë të këtij viti, ndërsa shtesa natyrore ra me 69,9 përqind në krahasim me të njejtën periudhë të 2017-ës. Sipas të dhënave të publikuara sot nga Instituti i Statistikave, numri i lindjeve ishte 5.592 me një rënie prej 25.3 përqind, ndërsa ai i vdekjeve rezulton 4823, me një rënie prej 2.2 përqind. Gjatë tremujorit të dytë, nga 12 qarqet e vendit, 5 prej tyre rregjistruan një vlerë negative të shtesës natyrore të popullsisë, ose thënë ndryshe, me një numër vdekjesh më të lartë se sa ai lindjeve. Vlera më e ulët u shënua në Vlorë ku numri i vdekjeve tejkaloi me 164 numrin e lindjeve.

Sa i përket lindjeve, në të 12 qarqet e vendit u rregjistrua një ulje, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit të shkuar. Tirana, si qyteti më i madhe i vendit shënoi dhe numrin më të lartë, 1.851 lindje, -22,2 përqind, ndërsa numri më i ulët u rregjistrua në Gjirokastër, me vetëm 87 lindje, -22,3 përqind. Por rënia më e madhe u shënua në Berat me -36,5 përqind dhe në Vlorë me -33,6 përqind.

Në total, numri i vdekjeve ishte më i ulët në tremujorin e dytë. Nga të gjithë qarqet e vendit, vetëm në tre prej tyre, Durrës, Shkodër dhe Vlorë pati rritje. Tirana sërish mban numrin më të lartë me 1.088 vdekje, -3,3 përqind, Ndërsa numri më i ulët ishte në qarkun e Kukësit, 124 vdekje, -5,3 përqind krahasuar me tremujorin e dytë të 2017.

Tendenca e tkurrjes së shtimit natyror të popullsisë është vënë re prej kohësh. Në tremujorin e parë të këtij viti, për herë të parë që nga 1923, shtesa natyrore ishte në vlera negative, me 285 vdekje më shumë se sa lindjet. Në fund të vitit 2017, Shqipëria numëronte 2.870.324 banorë, 0,2 përqind më pak se viti 2016. Popullsia e saj gjatë vitit të kaluar u shtua me 8637 persona.