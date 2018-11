Funerali per Kacifasin në Bularat, 14 të ndaluar

Policia e Gjirokastrës njoftoi mbrëmjen e së enjtes se ka proceduar penalisht dy shtetas grekë për nxitje të urrejtjes dhe ka shoqëruar në mjediset e policisë, 12 shtetas të tjerë, 6 grekë dhe 6 minoritarë, ndaj të cilëve po kryhen veprime proceduriale nga Prokuroria shqiptare. Për dy shtetasit e proceduar penalisht policia e Gjirokastres tha se ka bllokuar materiale që nxisin urrejtjen. Veprimet e policisë u ndërmorrën pas ceremonisë së varrimit të minoritarit 35 vjeçar Kostandin Kacifas, i cili mbeti i vrarë disa ditë më parë gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë në Bularat të Gjirokastrës.

Gjatë ceremonisë mortore, mesditën e së enjtes, krahas toneve të forta nacionaliste u hodhën edhe thirrje antishqiptare. Sipas policisë shqitare “janë evidentuar elemente që kanë shpërdorur ceremoninë për qëllime propagandistike ekstremiste”. Policia ka pohuar se ka kryer gjatë paradites së të enjtes kontrolle të imtësishme të personave, të cilët vinin nga Greqia për të marrë pjesë në ceremoninë mortore në Bularat. Sipas deklarimeve zyrtare të policisë shqiptare “nuk u është lejuar hyrja në Shqipëri për 44 qytetarë grekë, të cilët janë kthyer mbrapa, pasi disponoheshin të dhëna se ata mund të krijonin incidente në fshatin Bularat. Policia ka pohuar se mes saj dhe Policisë Greke “ka pasur një bashkëpunim mjaft të mirë për parandalimin e hyrjes së personave me prirje ekstremiste”.

Tonet nacionaliste dhe thirrjet antishqiptare në ceremoninë mortore në Bularat ngjallën edhe reagime në të dy vendet. Kryeministri shqiptar Edi Rama në rrjetin social “Facebook” iu përgjigj interesimit të qyetarëve që shprehën shqetësimin për zhvillimet në Bularat. “Shqipëria as nuk merret, as nuk cënohet e as nuk trishtohet nga ca të pagdhendur, që jetojnë si hiena e këndojnë si korba” komentoi Rama. “Jane qënie te mjera që përdhosin të vdekurin që medemek respektojnë dhe ulin dinjitetin e flamurit të kombit të tyre – një komb që i ka dhënë shumë njerëzimit; një popull që s’ka qenë e s’mund të jetë kurrë armiku ynë; një vend ku shqiptarët kanë gjetur strehë, njësoj siç kanë gjetur greket strehë tek ne”, komentoi kryeministri shqiptar. Ndërsa Kryeministri grek Aleksis Cipras në një intervistë për rrjetin televiziv “Alpha” tha se “në një ditë zie për familjen që ka humbur fëmijën, hidhërimi dhe zemërimi janë të justifikuara. “Greqia bëri atë që duhej të bënte me autoritetet shqiptare, deklaroi kryeministri grek, duke pohuar hapat e hedhur. Sipas tij “nga momenti i parë zv ministri i Jashtëm grek kontaktoi me homologët në nivel ministror, u kontaktuan autoritetet policore shqiptare dhe u kërkua të sqarohen urgjentisht rrethanat e ngjarjes, u dërgua ekip policor të marrë pjesë në hetime deri në përfundimin e tyre, si dhe u premtua se prokuroria shqiptare do dorëzojë dosjen hetimore me rrethanat e ngjarjes”. “Sidoqoftë, po shfrytëzoj rastin se kjo ngjarje kaq e hidhur nuk duhet të bëhet shkak të ndryshojmë strategjinë për të ardhur më afër me vendin fqinj, duke zgjidhur çështje shumëvjeçare”, tha Cipras për televizionin grek.

Reagimet në të dy vendet kanë qenë intensive prej 28 tetorit kur 35 vjeçari Kostandin Kacifas pjesëtar i pakicës greke qëlloi me armë zjarri ndaj shërbimeve të policisë në Bularat të Gjirokastrës dhe u vra disa orë më vonë gjatë një shkëmbimi zjarri me forcat Speciale të Repartit “Renea”. Tonet e forta nacionaliste dhe thirrje antishqiptare, mbizotëruan përgjatë ceremonisë së varrimit mesditën e së enjtes në Bularat nga qindra pjesëmarrës të ardhur kryesisht nga Greqia. Një grup pjesëmarrësish në kortezhin mortor shfaqi një flamur në përmasa të mëdha ku shkruhej “Vorio Epiri është Greqi” dhe “Maqedonia është Greqi “. Sipas organizatorëve flamuri ishte shpalosur në demostratat kundër marrëveshjes greko-maqedonase për emrin e Maqedonise në Athinë e Selanik pak kohë më parë ku Kacifas kishte qenë pjesëmarrës. Koret në ceremoni krahas toneve luftarake dhe heroizuese përmbanin edhe thirrje antishqiptare madje edhe ndaj gazetarëve shqiptarë që po përcillnin ngjarjen. Pas varrimit një grup pjesëmarrësish bllokoi për pak minuta segmentin që lidh Gjirokastrën me Pikën e Kakavijës dhe më pas vargu i makinave dhe autobuzëve u rikthye drejt Greqisë.