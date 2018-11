Kaliforni, Trump premton mbështetje për zonat e dëmtuara nga zjarret

Presidenti Trump vizitoi zonat e shkatërruara nga zjarri në Kaliforni të shtunën, duke u takuar me njerëzit e prekur nga katastrofa. Të paktën 76 njerëz kanë vdekur dhe rreth 1,300 njerëz figurojnë të humbur, duke e bërë atë zjarrin më shkatërrues dhe vdekjeprurës në historinë e shtetit të Kalifornisë.

Presidenti Trump u premtoi zyrtarëve të Kalifornisë mbështetjen e qeverisë federale.

"Askush nuk mendonte se kjo do të kishte ndodhur, qeveria federale do t’u mbështesë, ne të gjithë do të mbështesim njëri-tjetrin".

Presidenti Trump u shoqërua nga kryebashkiakja e qytetit Paradise, Jody Jones, guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown, guvernatori i zgjedhur Gavin Newsom dhe kreu i agjencisë për menaxhimin e emergjencave federale, Brock Long.

"Unë mendoj se të gjithë jemi në të njëjtën rrugë. Ne duhet të menaxhojmë situatën, duhet të merremi me mirëmbajtjen dhe do të punojmë edhe me grupet ambientaliste. Mendoj se të gjithë e dinë zgjidhjen. Nuk mendoj se do të kemi zjarre të këtyre përmasave përsëri. Do të punojmë shpejt në këtë drejtim".

Të paktën 9,700 shtëpi u shkatërruan në flakë dhe 76 njerëz kanë vdekur. Më shumë se 1,000 njerëz figurojnë të humbur.

"Situata do të përmirësohet, por tani duam të kujdesemi për njerëzit e dëmtuar rëndë, familjet me anëtarë të zhdukur, kemi shumë njerëz që nuk janë gjetur".

Zona e zjarrit Camp Fire është tani më vdekjeprurësja në historinë e Kalifornisë. Më shumë se 5,500 zjarrfikës ende po përpiqen ta vënë nën kontroll zjarrin masiv.

Pasdite vonë, Presidenti Trump shkoi në Kaliforninë e Jugut, ku zjarri Woolsey ka djegur rreth 390 kilometra katrorë. Zyrtarët e këtij rajoni thanë të premten se rreth 60 për qind e zjarrit është nën kontroll. Banorët e evakuar kanë filluar të kthehen në këtë zonë.