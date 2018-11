Afati i së dielës për përfundimin e rinumërimit të votave në Florida po afrohet, me guvernatorin republikan Rick Scott që vazhdon të mbajë një kryesim ndaj demokratit Bill Nelson për një vend në senatin amerikan.

Të shtunën pasdite sipas kohës lokale, Nelson ishte rreth 12,000 vota pas zotit Scott, dhe nuk priten ndryshime të mëdha.

Gara e Guvernatorit të Floridës u vendos pas një rinumërimi elektronik të enjten që rezultoi me një kryesim prej 0.4 përqind për republikanin Ron DeSantis ndaj demokratit Andrew Gillum, diferencë e mjaftueshme për të shmangur një rinumërim me dorë të votave. Ligji i Floridas kërkon që votat të numërohen me dorë nëse diferenca mes kandidatëve është më e vogël se 0.25%.

Gillum pranoi humbjen e garës të shtunën pasdite, duke postuar një video në Facebook në të cilën ai uroi DeSantis për fitoren. Fushata e zotit DeSantis nuk iu përgjigj menjëherë njoftimit.

Qarqet e Floridas kanë deri në mesditë të dielën për të përfunduar rinumërimin e votave me dorë.