Shkeljet e supozuara të etikës minojnë presidencën e Trump-it

Presidenti Donald Trump, fëmijët e tij dhe bashkëpunëtorë të ngushtë janë aktualisht fokusi i të paktën 17 hetimeve mbi mashtrime të mundshme, keqpërdorim fondesh të fushatës, mbledhje fondesh të padrejta, ndikim nga fuqi të huaja dhe pengim drejtësie. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Brian Padden njofton se ndërsa numri i akuzave për sjellje të paligjshme është i pashembullt në historinë presidenciale, mbështetësit e presidentit thonë se ato janë gabime të vogla dhe se këto hetime janë të motivuara politikisht, për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016.

Deri tani, hetimi i prokurorit të posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016 ka rezultuar në paditjen e pesë ish-këshilltarëve të presidentit Trump. Ndër ta përfshihet Michael Flynn, ish-këshilltar i sigurisë kombëtare, i cili pranoi fajësinë për dështimin për tu regjistruar si agjent i huaj që punonte për qeverinë e Turqisë, ndërsa gjithashtu ishte duke shërbyer si këshilltar për fushatën presidenciale Trump.

Michael Cohen, ish-avokati i presidentit, u dënua me tre vjet burg për akuza që përfshinin shkelje në financimin e fushatës lidhur me pagesat ndaj dy grave që ato të mos flisnin për marrëdhëniet e dyshuara intime me zotin Trump para se ai të bëhej president. Ai i tha prokurorëve se ndërsa Trumpi kandidonte për president, po punonte aktivisht për ndërtimin e një Kulle Trump në Moskë.

Presidenti Trump e ka quajtur Cohen-in gënjeshtar dhe ka mohuar çdo lidhje me përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në zgjedhje. Ai thotë se këto akuza u krijuan nga kundërshtarë që ishin gjithnjë e më shumë të shqetësuar se kandidatja presidenciale e Partisë Demokratike Hillary Clinton do të humbiste zgjedhjet.

“Ata donin të siguroheshin në rast se unë fitoja apo Hillary humbiste dhe kjo ishte politika e sigurimit. Kjo është një sajesë. Nuk kishte asnjë marrëveshje të fshehtë. E gjitha ishte një sajesë”.

Pa lidhje me hetimin e Rusisë, Fondacioni Donald J. Trump pranoi të shpërbëhej pasi prokurorët e akuzuan bamirësinë për përdorimin e donacioneve për fushatën politike dhe interesat e biznesit të Trump-it.

Prokurori i Nju Jorkut është duke hetuar nëse Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë dhënë fonde fshehurazi në mënyrë të paligjshme Komisionit të Inaugurimit Presidencial të presidentit Trump.

Hoteli Trump në Uashington po hetohet lidhur me pretendimet se Arabia Saudite ka paguar më shumë se 270 mijë dollarë në dhomat e hotelit, për të favorizuar presidentin.

Analistë ligjorë thonë se numri i madh i akuzave kundër Trump-it ka krijuar një krizë besimi tek publiku në presidencën e tij.

“Publiku ka çdo arsye për të besuar, bazuar në atë që kanë parë me sytë e tyre dhe atë që lexojnë, se presidenti nuk është duke marrë vendime objektive në qeverisje, për interesin më të mirë të publikut”.

Përkrahësit e presidentit argumentojnë se këto janë shkelje të vogla dhe nuk kanë ndikuar në vendimarrje. Por kritikët vënë në dyshim motivet e presidentit për një sërë çështjesh nga tërheqja e trupave nga Siria, heqjen e sanksioneve ndaj kompanive ruse dhe minimizimin të përfshirjes së princit të kurorës Arabe Saudite, Mohammed bin Salman, në vrasjen e gazetarit disident Jamal Khashoggi.