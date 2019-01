Zyrtarët europianë: SHBA kanë ulur statusin e nivelit diplomatik të BE-së në Uashington

Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara kanë ulur nivelin e statusit diplomatik të delegacionit të Bashkimit Evropian në Uashington vitin e kaluar, pa e bërë të ditur zyrtarisht ndryshimin dhe pa njoftuar Brukselin.

Zyrtarët evropianë thonë se çështja doli në dritë vetëm kur i dërguari evropian në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara, diplomati irlandez David O’Sullivan, zbuloi se nuk po ftohej në disa lloje aktivitetesh dhe se ishte ftuar në funeralin e ish-Presidentit George H. W. Bush pas ambasadorëve të vendeve të veçanta, pavarësisht rangut të tij.

Diplomacia përshkohet nga simbolika dhe kuptimet e dyfishta dhe tashmë kjo ulje e statusit, e cila është hequr përkohësisht, ka zemëruar zyrtarët e BE-së, të cilët kanë frikë se kjo lëvizje është një shenjë mospërfilljeje. Sipas zëdhënëses së BE-së, Maja Kocijancic, ata kanë kërkuar një shpjegim për këtë ulje të statusit.

Politikanë dhe analistë në të dyja anët e Atlantikut po mundohen megjithatë të kuptojnë arsyet e këtij veprimi, duke debatuar nëse administrata synonte një lloj refuzimi, ndërsa është përplasur me Brukselin për çështje të tregtisë dhe mbrojtjes, apo nëse ky veprim ishte rezultat i një ngatërrese burokratike.

Një zyrtar i BE-së u tha sot gazetarëve në Bruksel se “u anulua ulja e statusit të përfaqësuesit të BE-së, pas bisedimeve dypalëshe të zhvilluara në dhjetor”.

Presidenti Donald Trump ka qenë një mbështetës i fortë i daljes së Britanisë nga BE-ja, duke e përshkruar veten gjatë fushatës elektorale, si “zoti Brexit” dhe dhe duke kritikuar rëndë BE-në për sufiçitin tregtar me Amerikën.

Ai ka përqafuar figurat anti-BE, si Nigel Farage, një ndër mbështetësit kryesorë të Brexit-it dhe ish-udhëheqës i Partisë për Pavarësinë e Mbretërisë së Bashkuar. Me të u takua pas zgjedhjes President dhe përpara se të takohej me ndonjë nga udhëheqësit e BE-së, apo edhe me vetë kryeministren britanike.

Presidenti shkroi në Twitter se ai mendon se zoti Farage duhet të emërohet ambasador i Britanisë në SHBA: “Shumë njerëz do të donin të shihnin @Nigel_Farage si ambasador të Britanisë në Shtetet e Bashkuara. Ai do të bënte punë të shkëlqyer,” tha Presidenti Trump.

Si rezultat i mbylljes së pjesëshme të qeverisë në Uashington, Departamenti i Shtetit nuk u është përgjigjur kërkesave të medias për komente lidhur ndryshimet protokollare.

Më parë, Shtetet e Bashkuara e trajtonin delegacionin e Bashkimit Evropian dhe ambasadorët e BE-së në të njëjtën mënyrë si trajtohej përfaqësia diplomatike e një vendi tjetër, thanë zyrtarët e BE-së. Por ndryshimi, që mendohet se u bë në tetor apo nëntor të vitit të kaluar, e ul statusin e përfaqësisë diplomatike të Bashkimit në nivel të ngjashëm me një organizatë ndërkombëtare. Ky është një status diplomatik shumë më i ulët dhe mund të ndikojë tek qasja që do të kenë në të ardhmen diplomatët e BE-së tek zyrtarët e administratës.

“Kemi mësuar se kohët e fundit ka pasur ndryshime në mënyrën se si zbatohet lista e rëndësisë diplomatike nga Protokolli i Shteteve të Bashkuara,” tha zonja Kocijancic në një deklaratë. “Po diskutojmë me shërbimet përkatëse në administratë lidhur me ndikimin e mundshëm që do të ketë kjo masë për delegacionin e BE-së në Uashington. Nuk ishim informuar për ndryshimin. Shpresojmë që praktika diplomatike që u vendos disa vite më parë, të respektohet”.

Ndryshimi i statusit u njoftua fillimisht nga Deutsche Welle. “Nuk e dimë ekzaktësisht se kur e bënë, sepse harruan të na informonin, se kështu u erdhi për shtat,” tha një zyrtar në komentet për Deutsche Welle. “Është e qartë se nuk kemi të bëjmë vetëm me një çështje protokollare, duket qartë se ka një motiv politik këtu,” tha zyrtari.

Diplomatë të tjerë të BE-së në Uashington, të kontaktuar nga Zëri i Amerikës kanë shprehur të njëjtën pikëpamje. Një diplomat i lartë evropian po ashtu shprehu bindjen se ndryshimi mund të jetë motivuar nga dëshira për të anuluar një vendim të marrë nga administrata Obama, e cila e ngriti statusin e delegacionit të BE-së në 2016.

“Nëse vendimi nuk u mor si ofezë, atëherë është i pashpjegueshëm momenti kur u mor ky vendim,” tha ai. “Zakonisht ndryshimet protokollare bëhen në muajt e parë të një administrate, jo pas dy vjetësh,” tha diplomati. “Por edhe nëse nuk e morën këtë masë për të treguar përçmim për delegacionin, gjithsesi duhet ta kenë pasur të qartë se do të interpretohej si e tillë. Kjo masë përputhet me qëndrimin anti-BE që kemi konstatuar nga administrata Trump, e cila nuk i do organizatat shumëkombëshe”.